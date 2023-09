[Review] EPOS S6 Camera, B2O Microphone en H6PRO Headset – premium game aparatuur

Onze laatste EPOS review is meteen een driedubbele.

We hebben eerder al eens een product van EPOS gereviewed, maar helaas heeft dit merk besloten de game industrie te verlaten vanaf volgend jaar. Ze gaan zich meer focussen op enterprise. De producten blijven echter wel beschikbaar voorlopig en ook garanties blijven doorlopen. Ik ga ze in elk geval missen, want hun productie had een unieke kijk op geluid en zoals deze review zal laten blijken werkte alles geweldig.

Geweldige beelden met de S6 Webcam

Hoewel je dit als gewone gamer waarschijnlijk niet snel zult gebruiken, is het wel degelijk een apparaatje die meer dan geschikt kan zijn. Zo is het een perfecte start als je wilt streamen of, wanneer je wilt videobellen tijdens het gamen op bijvoorbeeld Discord. Het prijskaartje is met € 199,- wel wat hoog, maar je hebt dan ook zeker wat. Vanaf het moment dat je het doosje opent merk je al de kwaliteit van de camera. Zo zit die keurig in een hard case opgeborgen, met alle benodigde accessoires er bij geleverd. Dit bestaat uit een USB-A naar USB-C kabel en een USB-C naar USB-C kabel.

De camera is van geweldige kwaliteit. De behuizing is van stevig aluminium met een goede klem om het vast te zetten op bijvoorbeeld je scherm. Daarnaast zit er een mooi stevig wieltje op. Dit om het privacy schuifje open en dicht te zetten.

De camera is zeer gemakkelijk aan te sluiten doordat je dus maar één kabel nodig hebt en de klem aan de behuizing vast zit. De resolutie kun je kiezen voor 4K30fps of 1080P60fps. Veelal zul je aan 1080P voldoende hebben en mocht je meer willen instellen zoals de witbalans kun je gebruik maken van een speciale applicatie die je kunt downloaden. Het fijnste hier is dat je zelf een kader kunt bepalen. Hij heeft namelijk van zichzelf best een breed gezichtsveld.

Zelf vond ik de beeldkwaliteit echt opvallend goed voor een webcam en is het hoewel ik er eerst weinig om gaf het een standaard aansluiting op mijn laptop geworden.

DN-Score: 9.5

Stevigheid en gevoeligheid voorop bij de B2O microfoon

Het tweede product is al wat nuttiger voor de standaard gamer. Wanneer je online games speelt ken je vast wel de flinke kraak stemmen. Dat probleem ga je met de B2O microfoon niet krijgen. Naast een geweldige bouwkwaliteit krijg je namelijk ook uitstekende geluidskwaliteit.

De microfoon is van een stevig metaal gemaakt. van de voet tot de microfoon zelf alles voelt goed aan. Dit geldt ook voor de knopjes die er op zitten. Om het aantal invoerkanalen aan te passen heb je een klikkende draaiknop, muten kun je gemakkelijk een knop voor indrukken waarna er een lampje rood gaat branden en volume voor een aangesloten bedrade headset is een standaard draaiknop.

Tot slot is er voor de gain is het ook een draaiknop. Dat is ook wel meteen mijn pijnpunt voor de microfoon. De gain is namelijk flink gevoelig en een stukje draaien heeft al flink wat effect met de gevoeligheid van de microfoon. Zo had ik er een keer per ongelijk aangezeten waarna het aanraken al voor geluid zorgde. Je hebt dus wel redelijk snel last van achtergrondgeluiden.

Wanneer je dit goed hebt kunnen afstellen blijft er een ijzersterke microfoon over met goed helder geluid die zeker kan meedraaien met het hogere segment waar die zich in bevindt voor de prijs van € 120,-.

DN-Score: 8.5

Bijzonder geluid voor een bijzonder goede headset dankzij de H6PRO Open Acoustic

EPOS heeft mij vanaf hun aankondiging al gefascineerd met hun filosofie. Audio moet namelijk volgen hun zo min mogelijk effect hebben op je brein. Zo zou volgens hun er meer energie gebruikt worden door het lichaam als headsets en geluid niet geoptimaliseerd worden. Ik was dus wel benieuwd naar hoe het effect hiervan te merken is. Het blijkt dus dat er best wel een groot effect merkbaar is, dit merkte ik door het testen van de H6PRO Open Acoustic. Deze relatief dure bedrade headset van € 179,- is het namelijk meer dan waard.

De Open Acoustic-lijn van EPOS heeft een soort ventilatieopening door de oorschelpen heen in het design. Hierdoor kan er constant frisse lucht bij je oren komen om het te laten ademen. Dit helpt tegen hitte, maar geeft je ook de mogelijkheid om goed je omgeving te horen. Het sluit nog steeds redelijk af, maar je kunt benodigde geluiden uit je omgeving hierdoor wel beter horen. Dit lijkt misschien een verre stap van noise cancelling, maar juist uit onderzoek is gebleken dat de open akoestiek een voordeel heeft voor de luisterervaring. Het is een mooie balans tussen zowel natuurlijk geluid als het geluid uit de speakers

Dat ze goed zijn met geluid is te merken aan de audio drivers. Met 42mm zijn ze zeker niet de grootste, maar ze doen zeker niet onder aan andere headsets qua geluidskwaliteit. Het kan flink hard gezet worden zonder te vervormen en ook de range van frequenties is meer dan prima. Mocht je een surround geluid willen hebben. Dan zul je een andere headset van EPOS moeten kiezen, of een soundcard er bij aanschaffen.

De microfoon is door middel van een magneet aan de oorschelp verbonden. Deze kun je gemakkelijk van je headset afhalen en de plek waar die zat is af te dekken met een handig meegeleverd klepje. Deze plakken ook magnetisch aan je headset vast. Er zit geen plopkapje op de microfoon waardoor die wel wat gevoelig is voor zwaar ademen en zuchten, maar dat zou op te lossen moeten zijn door middel van de gevoeligheid binnen applicaties aan te passen.

Al met al een geweldige bedrade headset met een goede ingebouwde microfoon en een slimme oplossing om hem te ontkoppelen wanneer je bijvoorbeeld een andere microfoon hebt. Het is een heerlijk lichte headset met uitstekend geluid. Niet alleen zit die goed op je hoofd, maar ook de oorschelpen voelen goed aan op je oren. Ze worden niet te warm door het open design.

DN-Score: 9.0