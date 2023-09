The Legend of Legacy HD Remastered aangekondigd voor Switch

Komt uit op 1 februari 2024 in Japan, begin 2024 bij ons.

The Legend of Legacy krijgt volgend jaar een HD Remaster. Dit heeft uitgever NIS America aangekondigd. De game is een bijgewerkte heruitgave van de 3DS-titel uit 2015 en komt begin 2024 naar Switch. Het spel was uniek omdat je uit zeven verschillende personages kon kiezen en vervolgens geleidelijk de rest van de zeven personages kon rekruteren.

Spelers worden meegenomen op een reis door 7 unieke verhalen doorheen het mystieke land Avalon. Ten opzichte van andere RPG’s levelen de personages op een aparte manier. In plaats van traditionele levels te krijgen, moeten je personages in een van de drie posities staan, namelijk aanval, bewaker of ondersteuning. Je krijgt nieuwe vaardigheden afhankelijk van de posities en formaties die je gebruikt. The Legend of Legacy is een uitgebreide en lange turn-based RPG en voer voor zij die van vele spelmechanismen houden. De remaster voegt ook nieuwe functies toe, zoals gevechtsformaties, gevechtsrollen en nieuwe manieren om de krachten van de elementen te gebruiken.

NIS America heeft pre-orders geopend voor een gelimiteerde versie van het spel voor 79,99 dollar in de store van NIS America. The Legend of Legacy HD Remastered komt op 1 februari 2024 uit in Japan. Uitgever FuRyu en ontwikkelaar Cattle Clal hebben gelukkig ook aangekondigd dat het spel in het voorjaar van 2024 in het Westen zal uitkomen. Een specifieke releasedatum is nog niet bekend. Bekijk hieronder alvast de aankondigingstrailer.