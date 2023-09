Het tijdperk van FIFA-games is ten einde, EA stopt online verkoop FIFA-spellen

De licentie is verlopen dus ook de games verdwijnen.

Het gevaar van spellen, films en series waarvan een onderdeel gelicenseerd is, is natuurlijk dat de licentie kan verlopen. Dit is wat er met EA en FIFA is gebeurd. Zoals je waarschijnlijk weet zijn de paden van die bedrijven uit elkaar gegaan. FIFA wilde namelijk volgens EA te veel geld hebben.

Dat resulteert in het feit dat FIFA de naam nu kan licenseren aan andere bedrijven en dat EA verder is gegaan door de game EA Sports FC 24 uit te brengen. Hoewel het praktisch een vervolg is op FIFA 23, zul je het woord FIFA nergens meer tegenkomen.

En vanaf nu dus ook steeds minder in winkels. Hoewel fysieke exemplaren nog verkocht kunnen worden, is vanaf nu het niet meer mogelijk om FIFA in online winkels te kopen. Dit geldt voor alle online platformen waaronder dus de eShop. Waarschijnlijk is hiermee dan ook de productie van fysieke exemplaren gestopt. Mocht je een oud spel hebben gekocht en verwijderd, is het wel mogelijk om ze opnieuw te downloaden.