Mineko’s Night Market is uit!

Een groot kattenmysterie op dit Japanse eiland!

Schattige katjes, Japanse sferen en een hartverwarmend verhaal. Dat is wat Mineko’s Night Market misschien wel kort samenvat in deze launchtrailer.

Er valt veel te beleven

In de trailer zien we dat er veel is gebeurd op het eiland waar Mineko naartoe is verhuisd. De vroeger bruisende markt is stil en de inwoners maken zich zorgen over een mythe die misschien wel waarheid blijkt te zijn. Met Mineko is het tijd om daar verandering in te brengen. De markt moet weer naar zijn oude glorie worden hersteld en het mysterie rond een mythische kat moet worden opgelost.

Mineko’s Night Market is nu uit op de Nintendo Switch!