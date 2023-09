Ontdek kunst met Pokémon in het Van Gogh Museum

Van 28 september 2023 tot 7 januari 2024 in het Van Gogh Museum in Amsterdam!

Twee weken geleden kondigde The Pokémon Company een bijzondere samenwerking aan: tussen Pokémon en het Van Gogh Museum in Amsterdam. Wat het precies in zou houden was toen nog niet bekend. Zojuist is middels een bericht op X, het voormalige Twitter, meer informatie bekendgemaakt.

Vanaf 28 september 2023 tot en met 7 januari 2024 kan je een tentoonstelling van Pokemon in het Van Gogh Museum in Amsterdam zien. Daar zullen schilderijen van Van Gogh te zien zijn, maar dan met een Pokémon-twist. Wat voorbeelden kan je in het bericht hieronder zien.

Explore the art of Vincent van Gogh with Pokémon at the @vangoghmuseum in Amsterdam! ⚡🌻



Discover Pokémon-themed artworks, take part in an art hunt, and shop exclusive merchandise at #PokemonCenterUK and at the museum from 28 September through 7 January 2024! pic.twitter.com/DUr2MddXL9 — Pokémon UK (@PokemonNewsUK) September 27, 2023

Exclusieve merchandise zal te koop zijn in het museum. Hieronder een eerste blik op de merchandise.

Daarnaast is er een speciale Pokémon TCG promokaart aangekondigd. Deze beeld Pikachu af in het schilderij “Zelfportret met grijze vilthoed” van Vincent van Gogh. Je kan hem hieronder bekijken. Deze kaart kan je bemachtigen door de Pokémon Adventure speurtocht in het museum te voltooien. De speurtocht leidt je langs de schilderijen zodat je meer over het museum en de verhalen van de schilderijen leert.

En verder

De samenwerking tussen The Pokémon Company en het Van Gogh Museum omvat bovendien nog meer activiteiten die plaatsvinden tussen 28 september en 7 januari 2024.

Zo is er een speciale Pokémon Adventure speurtocht voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder. De speurtocht is op te halen in het Atrium). De Pokémon Adventure speurtocht leidt jonge bezoekers langs de werken van Vincent van Gogh die de inspiratie vormden voor de zes schilderijen in de speciale presentatie Pokémon in het Van Gogh Museum. Tijdens de activiteit ontdekken bezoekers het museum en de verhalen achter de schilderijen. Bezoekers kunnen hun ingevulde boekje na afloop inleveren voor een speciale Pikachu x Van Gogh Museum-promokaart (zolang de voorraad strekt). De Pokémon Adventure speurtocht is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Ook is er Online lesmateriaal geschikt voor bovenbouw basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Vincent had een grote bewondering voor alles wat uit Japan kwam en de Japanse prentkunst leerde hem anders naar de wereld kijken. De grote vlakken in krachtige kleuren, de alledaagse onderwerpen en de aandacht voor details uit de natuur spraken hem aan. Vanuit de samenwerking tussen Pokémon en het Van Gogh Museum leren leerlingen over de relatie tussen Van Gogh en Japanse kunstenaars en hoe ze elkaar inspireerden. Het lesmateriaal is beschikbaar in het Nederlands en Engels op het onderwijsplatform Van Gogh op school.

Tot slot is er in het restaurant een speciale Teken zelf een Pikachu’ instructievideo.

De tekenvideo in het museum laat je zien hoe je Pikachu, de publiekslieveling onder de Pokémon, kunt tekenen en stimuleert je om dit zelf te proberen.