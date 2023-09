[Hands-on] Remedium en Time Flies

Twee totaal verschillende games, voor welke ga jij?

Misschien zouden we het hele jaar wel over Gamescom kunnen schrijven, zoveel games hebben wij gespeeld op de beurs. Deze keer ga ik het hebben over een middeleeuwse shooter en een hele kleine game. Remedium en Time Flies zijn echt twee totaal verschillende games.

Remedium

Deze game was compleet nieuw voor mij op Gamescom en dat heb ik geweten ook. De gameplay was pittig en ik kwam eerlijk niet heel veel verder dan het eerste level. Ik hoop eigenlijk nog steeds dat de demo ook alleen maar zover ging. De ontwikkelaar vroeg nog of ik een andere Remedium-game had gespeeld, want er is al een game in dezelfde wereld uit op de Nintendo Switch. Helaas moest ik de vraag met ‘nee’ beantwoorden. Gelukkig werd ik goed op weg geholpen met de besturing en een korte uitleg over de voorgeschiedenis. In het level uit de demo was je namelijk al een stuk verder met lastigere vijanden.

Kort gezegd draait het in Remedium om overleven. Na een verschrikkelijke pest (vergelijkbaar met de ‘Zwarte Dood’) zijn alle mensen en dieren veranderd in zombie-achtige wezens. Al schietend en rondrennend probeerde ik alle vijanden te ontwijken, maar dat was geen goede tactiek. Iedereen bleef me maar achtervolgen, waardoor er op het einde veel te veel vijanden op me af kwamen. Een andere tactiek was om op een goede plek te staan en te wachten tot de vijanden zelf kwamen. Dit ging al wat beter, maar ik miste eigenlijk een maatje. De ontwikkelaar kon daar helaas nog niets over kwijt. Verder is er niet veel meer te vertellen over Remedium. Het is echt een topdown shooter boordevol actie. Helaas is er nog geen exacte releasedatum bekend, maar de game zou nog dit jaar uit moeten komen op de Nintendo Switch!

Time Flies

Over deze game kan ik eigenlijk heel kort zijn. Het gaat namelijk over de levenscyclus van een vlieg. Tijdens dit korte leven valt er natuurlijk wel genoeg te beleven. In verschillende kamers kan de vlieg allerlei dingen activeren. Denk aan het aanzetten van een platenspeler, het kriebelen van voeten of het aanslaan van een gitaarsnaar. Aan het einde van ieder leven zie je een soort bucketlist die aangeeft welke mogelijkheden de vlieg heeft.

Zelf vond ik de game wat simpel en saai. De besturing werkte prima en het is leuk dat je deze game eigenlijk vaak opnieuw kan spelen. Zo kwam ik er na een paar keer pas achter dat je naar boven kon vliegen tegen een lamp aan. Uiteraard was je dan wel meteen dood. Echter was ik er na een paar keer ook wel een beetje klaar mee. Er was vrijwel geen achtergrondmuziek, waardoor het soms zelfs nogal ongemakkelijk voelde om de game te spelen. Ik miste hier echt een soundtrack. Time Flies heeft nog geen releasedatum, maar zal wel op de Nintendo Switch uit komen. Zijn er mensen die deze game wel zouden gaan spelen?