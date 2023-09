DS horror titel Dementium: The Ward komt naar de Switch

Terug uit de dood!

Kent iemand Dementium: The Ward nog? In 2007 kwam deze FPS horror game naar de Nintendo DS, gemaakt door studio Renegade Kid. In 2015 werd er een remaster van de game uitgegeven, welke toen op de 3DS verscheen als Dementium Remastered. Deze versie had verbeterde visuals en gameplay, zoals een checkpoint systeem. Nu lijkt het erop dat deze versie ook op de Switch verschijnt. Atooi heeft namelijk aangegeven de titel naar de Switch te brengen. De game is vanaf 12 oktober beschikbaar. Benieuwd naar de game? Een nieuwe trailer is er niet, maar je kunt de oude hieronder bekijken.

In Dementium: The Ward speel je een man die wakker wordt in een verlaten (en nogal bloederig) ziekenhuis. Je herinnert je niets, niet hoe je daar gekomen bent of hoe je er weer uit komt. Het ergste is alleen dat je hier in het donker zeker niet alleen bent. Vreemde wezens bewaken de gangen. Al snel vind je een zaklamp, wapens, amunitie en pillen… toevallig precies op jou pad. Wat is hier toch aan de hand? Gaat het je lukken om de perverse puzzels op te lossen en de waarheid te achterhalen?