F-Zero 99 krijgt vijf nieuwe tracks

Vanaf morgen te spelen

F-Zero 99 is sinds kort uit en is exclusief verkrijgbaar voor Switch Online-abonnees. Nintendo heeft eerder deze maand bevestigd dat F-Zero 99 binnenkort meer circuits zal krijgen en inmiddels is daarover meer informatie onthuld. Over nieuwe modi, welke dataminers onlangs wisten te ontdekken, heeft Nintendo tot nu toe geen informatie vrijgegeven. Nintendo heeft via X laten weten dat er morgen 5 nieuwe tracks beschikbaar zullen komen. Het gaat daarbij om de volgende banen/races:

Mute City II

Port Town I

Red Canyon I

White Land II (Pro)

Death Wind II (Pro)

F-Zero kwam voor het eerst uit op de SNES in 1990 in Japan en in 1991 in Noord-Amerika. Deze nieuwe game bevat de klassieke circuits en voertuigen van het origineel maar dan met een twist. In de race heeft elke speler een energiemeter die afneemt als je tegen andere piloten of vangrails botst. Als de meter op nul staat, lig je uit de race. De game laat het jou opnemen tegen 98 anderen op klassieke SNES-tracks.