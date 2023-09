Fysieke versie van de Mario Kart 8 Circuit-uitbreidingspas centraal in nieuwe video

Zo ziet de fysieke versie van de Mario Kart 8 Circuit-uitbreidingspas eruit!

Nintendo voorziet Mario Kart 8 Deluxe momenteel nog steeds van nieuwe banen. In verschillende waves komen er nieuwe parcours beschikbaar en eind dit jaar zal de laatste wave met banen beschikbaar komen. Deze aanvullende content is gratis voor NSO+ leden maar zeer binnenkort zal er ook een fysieke versie uitkomen. De fysieke versie van de uitbreidingspas komt uit op 6 oktober. In een nieuwe video op X laat Nintendo zien wat deze fysieke versie allemaal te bieden heeft.

Je leest het inderdaad goed, de fysieke versie biedt in elk geval meer dan alleen de DLC. Natuurlijk bevat het doosje ook een downloadcode voor de uitbreidingspas. Er zitten echter ook nog tien stickers, vier speldjes, en vijf dubbelzijdige artkaarten in de doos bij. Onderstaande video laat het hele pakket zien. Ga jij de fysieke versie in huis halen?