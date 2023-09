Hellboy: Web of Wyrd uitgesteld naar 18 oktober

Verken het rijk van Wyrd in deze vreemde en stilistische third-person beat 'em up!

Hellboy: Web of Wyrd is een nieuwe game gebaseerd op de populaire Hellboy comics. De game wordt gemaakt door Upstream Arcade en uitgegeven door Good Shepherd Entertainment. Zij kondigden de game aan op de Game Awards van 2023 en deze zou oorspronkelijk op 12 oktober verschijnen. Het spel is nu uitgesteld naar 18 oktober en verschijnt dan voor PS5, Xbox Series X|S en de Nintendo Switch. Dat is twee dagen voor twee van de grootste game releases van het jaar, waaronder die van Super Mario Bros. Wonder. De uitgever heeft aangegeven: “alle spelers, waaronder fanatieke Hellboy-fans en nieuwkomers, met de franchise, krijgen de best mogelijke ervaring”.

Hellboy: Web of Wyrd wordt een third-person beat ‘em up met procedureel gegenereerde levels. De game heeft een stilistische handgetekende artstijl die geïnspireerd is op de tekenstijl van Mike Mignola, de bedenker van Hellboy. In de game speel je met de iconische rode demoon Big Red die ingesproken is door de inmiddels overleden (stem)acteur Lance Reddick. Bekend van onder andere de Horizon-games en John Wick. Big Red wordt naar het rijk van Wyrd gestuurd nadat een agent van de Bureau for Paranormal Research and Defense (B.P.R.D) vermist is. Het is aan jou en je team van Bureau agenten om deze verdwenen collega terug te vinden. Daarbij moet je de vreemde mysteries van deze dimensie oplossen. Bekijk de laatste trailer hieronder: