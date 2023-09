Nieuwe trailer Mail Time toont releasedatum Switch versie

Bezorg de post op je eigen tempo in deze cozy game.

Het is alweer even dat we wat van Mail time gehoord hebben. Eind vorig jaar kregen we te horen dat de game was uitgesteld naar dit jaar, waar het in april zou verschijnen. De game is toen inderdaad verschenen op de PC, maar voor een Switch versie moesten we iets langer wachten. Maar dat wachten is nu bijna over! Door middel van een nieuwe trailer heeft de game namelijk eindelijk een releasedatum gekregen. Mail Time verschijnt op 19 oktober op de Switch. Hieronder kun je de trailer bekijken. Benieuwd geworden? Wij mochten de game vorig jaar al eens uitproberen. Onze ervaring kun je hier lezen.

Mail Time is een zogenaamde “Cozy” game, waarin je de post bezorgd. Grijp je paddenstoelen rugzak en maak je klaar om pakketjes, brieven en een hele sloot aan andere kleine dingetjes te bezorgen aan de inwoners van Grumblewood Grove. Je hoeft je verder geen zorgen te maken over vijanden of deadlines, dit is een avontuur dat je mag beleven op een tempo die jou goeddunkt. Verken de grappige verhaallijnen van de inwoners, van een slak met een geheime liefde tot hamsters die wel erg snackerig zijn. Of je nou je best doet om zo efficiënt mogelijk te zijn of juist even stopt om de bloemetjes te bekijken, Mail Time kun je beleven zoals jij wilt.