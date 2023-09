Pokémon x Van Gogh museum is een korte, maar leuke activiteit

Benieuwd naar of de Pokémon x Van Gogh expo je tijd waard is? Lees dan onze ervaring.

Gisteren onthulden The Pokémon Company en het Van Gogh Museum de volledige samenwerking tussen de twee bedrijven. De samenwerking loopt vanaf vandaag tot en met 7 januari 2024. Wij konden alvast bij een speciale avond aanwezig zijn. Hoe de ervaring beviel lees je hier.

De samenwerking lijkt misschien bijzonder, maar gisteren leerde ik al snel dat het goed bij elkaar past. Zo was Van Gogh namelijk een enorme fan van Japanse prenten, welke hij ook verzamelde. Hij had er honderden en de werken van Japanse artiesten gaven hem een ander perspectief. Hij zei bovendien over Japanse kunst dat het niet mogelijk is om het te bestuderen zonder vrolijker te worden en terug te keren naar de natuur. En dat is exact waarom de combinatie met Pokémon zo goed werkt.

Pokémon is namelijk een franchise vol vrolijkheid en natuur en kan de jeugd zeker in de context van kunst op een andere manier laten kijken naar de wereld en objecten. Vandaar ook dat een stukje kennis vergaren bovenaan staat met de samenwerking.

Educatie staat voorop

In het museum is er één enkele muur met de Pokémon schilderijen. Dit zijn er in totaal zes, ieder geïnspireerd door een ander schilderij van Van Gogh. Zo heb je er één met Snorlax welke gebaseerd is op De slaapkamer of een schilderij gebaseerd op Korenveld met Kraaien. Nu is dat dus een stuk kleiner dan je misschien verwacht had en dat vond ik persoonlijk ook, maar deze zes schilderijen zijn om een speciale reden gebruikt.

Het hoogtepunt van de expo is namelijk de art hunt die iedere bezoeker kan spelen. Deze hunt brengt je namelijk door het gehele museum om te kijken naar de originele werken van Van Gogh. De opdrachten laten je namelijk vergelijkingen maken met de bijbehorende originele werken, welke je eerst moet vinden. Het is een leuke en interactieve manier om kennis te maken met de bekende schilder en leert ondertussen ook wat.

Persoonlijk had dit vroeger musea een stuk leuker gemaakt toen ik nog een kind was. Als kers op de taart krijg je nog een geweldige speciale Pokémon-kaart waarop Pikachu with Grey Felt Hat op te zien is. Deze kaart is alleen via de hunt beschikbaar, of bij bestellingen bij The Pokémon Center, helaas verstuurt het laatstgenoemde niet buiten Amerika, Canada en UK.

Pikachu leren tekenen? Dat kan ook in het museum

Een tweede onderdeel van de samenwerking is de mogelijkheid om te leren hoe je Pikachu tekent. De bekende gele muis wordt door middel van een herhalende instructievideo in het restaurant voorgetekend. Door de verschillende stappen te volgen die door een artiest van The Pokémon Company worden voorgedaan kun je een simpele Pikachu leren tekenen. Het is een leuke kleine toevoeging aan de ervaring.

Exclusieve merchandise

Naast de kaart kun je ook nog extra merchandise aanschaffen. Hoewel een deel exclusief voor The Pokémon Center is, is er een deel ook te krijgen in het museum. Van de super schattige Van Gogh Pikachu knuffel tot art prints en magneten. Het is één van de zo niet de eerste keer/keren dat Pokémon merchandise krijgt met een Nederlands tintje. Mocht je hier wat van willen bestellen moet dat ook mogelijk worden op de webshop van het museum.

Totaal gezien was het een leuke ervaring. Ik wist bijv Wel moet ik waarschuwen dat je dus in zo’n één a twee uur door het museum heen bent. Ik zou dus als je van ver komt er een leuke dag Amsterdam van maken en niet alleen hiervoor naar de stad komen.