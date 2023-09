[Review] Retro Revengers – Ouderwets platformen

Retro Revengers is een retro-platformgame. Lees hier wat we ervan vinden!

Recent bracht uitgever Shinyuden de game Retro Revengers naar de Nintendo Switch. Voor slechts €9,90 is de game in de Nintendo eShop te vinden. Deze game is een retro-platformer en gaat terug op de oude platformgames. Of het dat weet te evenaren, lees je in onze review!

Een andere wereld

Retro Revengers voelt als een moderne kijk met prachtige pixelart op de oude platformers inclusief wat zelfspot. Dat laatste was zeker verfrissend om te merken. Daarbij worden er regelmatig verwijzingen naar andere games ingegooid, maar dat ontdek je zelf tijdens het spelen. Het verhaal doet een beetje denken aan Jumanji. Het gaat om een groep van vijf vrienden, de Retro Revengers, die in een gamecartridge wordt gezogen. In het land waar ze terechtkomen krijgen ze krachten van de Retro Goddess en moeten ze de grote schurk verslaan. De grote schurk heet DOTA, Demon Overlord of Triple-A, en bedreigt de gamewereld. Met hun net verkregen vaardigheden zullen ze levels moeten voltooien en bazen verslaan om de wereld te redden.

Retro Revengers is kort. Binnen één tot twee uur heb je de game wel uitgespeeld. In elk geval was dat de tijd die ik ervoor nodig had. Ik ben niet al te best in platformers en ging regelmatig dood. Dus voor wie goed is in platformers zal de game nog korter zijn. Is dat erg? Nee, want het voelt als voldoende om niet eentonig te worden. Vroeger waren de games ook niet lang, maar moest je vaak opnieuw beginnen als je doodging en kon je bijvoorbeeld niet opslaan. Daarnaast is het de bedoeling om de game vaker te spelen. Zo kan je schatkisten vinden in de levels en is er een speedrun-optie.

Platformen

De gameplay bleef gedurende het hele spel verfrissend. Je moet als alle vijf de leden van Retro Revengers spelen. Elk heeft een andere set aan vaardigheden, waardoor ze allemaal anders spelen. Zo kan je met de ene veel hoger springen dan de ander. Of kan je een soort jojo gebruiken om afstanden te overbruggen. In het begin speel je nog elk level met een bepaald personage, maar wanneer je de game hebt uitgespeeld moet je nogmaals door dezelfde levels. De twist is dat je dan alle personages tot je beschikking hebt en naar hartenlust kan wisselen tussen ze wanneer je maar wil.

De besturing is precies genoeg, wat maakt dat het lekker weg speelt. Soms zijn de overgangen van het ene naar het andere scherm wat traag. Ook kan je soms geraakt worden door een aanval van een vijand die zich buiten het scherm bevindt. Het zijn slechts kleine minpuntjes en ze hinderen nooit erg genoeg om het als hinderlijk te ervaren.

De levels zitten vol met vijanden, waardoor je constant bestookt wordt door projectielen. Het is best een kunst om alles te ontwijken en de vijanden met je krachten te verslaan. Naast je normale aanval heeft elk personage ook een special. Na het doorlopen van het level sluit je hem af met een intens baasgevecht. Deze kunnen bij de eerste poging lastig zijn, maar als je het patroon leert, kan je hem de volgende keer zeker aanpakken.

Levens

Het komt er allemaal op neer dat je de patronen moet leren, zodat je zo min mogelijk levens verliest. Je hebt vanaf het begin een aantal levens en een health bar. Als de health bar leeg is. Dan verlies je een leven. Ben je alle levens kwijt, dan is het game over of toch niet? Je kan voor honderd munten een continue kopen en die munten heb je zo bij elkaar. Gedurende de levels verzamel je snel veel munten. Daarnaast kan je voor schatkisten gaan die verstopt zitten. Deze zijn best lastig vindbaar, maar dat is een leuke uitdaging voor latere playthroughs. Ook eten kan je vinden in de levels om je health bar aan te vullen. Al met al voelt de game nooit oneerlijk aan en heb je altijd een idee hoe je iets moet verbeteren om het level wel te halen.

Conclusie

Retro Revengers heeft goede gameplay en een verhaal dat goed genoeg is voor het spel. Ja, er zijn minpunten, maar niets wat echt hinderlijk is. De pixelart is een goede reden om deze game een kans te geven. Dat in combinatie met het interessante levelontwerp en je hebt gewoon een goede game. Nee, het is dan niet enorm bijzonder, maar voor fans van retro-platformers is hier voldoende goeds te vinden om een aanschaf te overwegen.

+ Goede gameplay

+ Levelontwerp

+ Vijf personages met verschillende speelstijl

+ Pixelart – Je kan geraakt worden door vijanden buiten het scherm

– Schermovergangen zijn traag

– Schatkisten zitten te goed verborgen

– Binnen één tot twee uur uit te spelen

DN-score: 7,5