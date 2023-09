Sonic Frontiers krijgt final Horizen trailer:

Speel vanaf vandaag een compleet nieuw verhaal met Sonic, Amy, Tails en Knuckles!

Sonic Frontiers kwam vorig jaar al uit op de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series X en S en op de Switch. Onze Randy heeft de game toen gereviewd en beoordeelde de game met een 7,2. In de tussentijd heeft de game al meerdere DLC updates gekregen, waaronder: the Sights, Sounds, and Speed update en The Birthday Bash update. Vandaag is dan eindelijk de laatste update verschenen genaamd: The final horizen. We kregen vorige maand al een eerste trailer van deze update te zien tijdens de Gamescom opening night live. Vandaag heeft SEGA om de release van deze laatste DLC te vieren een nieuwe trailer voor de update gedeeld. In deze trailer krijg je alvast een indruk van het verhaal. De trailer is onder dit artikel te bekijken.

The Final Horizen is de grootste DLC voor Sonic Frontiers. Hij voegt namelijk een compleet nieuwe verhaalmodus toe en bevat ook meerdere nieuwe karakters, zoals Knuckles, Tails en Amy. De update is helemaal gratis te downloaden voor iedereen. Gaan deze toevoegingen aan de Starfall islands jouw overhalen om Sonic Frontiers weer op te pakken? Laat het ons vooral weten in de reacties!