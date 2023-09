Stardew Valley versie 1.6 brengt massa’s nieuwe features

Want wie zit er nou te wachten op een sociaal leven?

Op Twitter/X heeft Concerned Ape aangekondigd wat we allemaal kunnen verwachten in de 1.6-update voor Stardew Valley. En het moet een hele waslijst worden! Het is alleen nog niet bekend wanneer de update uit moet komen, maar er wordt op dit moment dus wel hard aan gewerkt.

De lijst met alle nieuwe features vind je hier:

1.6 content sneak peek. no release date yet pic.twitter.com/vyhbFRkZ00 — ConcernedApe (@ConcernedApe) September 27, 2023

Op de lijst is onder andere te lezen dat er een groot festival én 2 kleine festivals aankomen. Ook worden er ruim 100 nieuwe regels aan dialoog toegevoegd, zullen er nieuwe crafting-items komen en krijgen spelers die al ver in het spel zitten extra content voorgeschoteld. Uiteraard worden er ook nog wat bugjes gladgestreken voor een soepelere ervaring.

Voor wie het niet kent: Stardew Valley kwam oorspronkelijk in 2016 uit voor de pc. De game veroverde vrijwel direct de wereld, dankzij de rustgevende gameplay waarin je zelf een boerderij moet runnen en relaties opbouwt. In 2017 kwam de game naar de Switch, wat een ultieme combinatie leek. En gezien het enthousiasme op deze aankondiging, is duidelijk dat Stardew Valley nog altijd populair is.

Ga jij de update binnen harken? Wordt dit voor jou een reden om het spel weer op te starten? Of ben je nooit gestopt met spelen? Laat het weten in de comments.