Ultieme chaos door Pokémon x Van Gogh merchandise

Pokémon maakt weer van alles los in fans en scalpers. Resulterende in veel chaos.

Vandaag begint officieel de samenwerking van Pokémon met het Van Gogh Museum. Wij konden gisteren al op ons gemak rondkijken en daar zijn we maar al te blij mee. Vandaag liep het er namelijk helaas alles behalve soepel. Social media is bezaaid met filmpjes in het museum en voornamelijk de winkel. Ook persoonlijk heb ik verhalen van vrienden gehoord dat het gewoonweg te druk werd.

Zo is er tijdens de dag al besloten om de uitgifte van de Pikachu promotiekaart anders aan te pakken. Om te voorkomen dat bezoekers opnieuw in de rij gaan staan. Helaas is dat ook niet helemaal gelukt aangezien tijdens het schrijven van dit artikel meer is gebeurd. Zo blijkt het dat iemand een hele doos promokaarten heeft gestolen waardoor het museum op het einde geen kaarten meer had voor vandaag.

Dan is er nog de merchandise winkel waar er speciale merchandise wordt verkocht. De spullen zijn zo gewild door fans en scalpers dat er gewoon gevochten wordt om de spullen. Onderstaande video heb ik op meerdere kanalen voorbij zien komen, waaronder in een privébericht op Whatsapp. De credits kon ik hierdoor niet goed verifiëren, geef het vooral door als je de oorsprong weet. Ook bij vrienden van mij zijn er spullen uit hun handen getrokken. Blijkbaar werd het op een gegeven moment zo erg dat de winkel gesloten werd.

Ook chaos voor de online Pokémon Centers

Buiten Nederland kunnen inwoners van het VK, VS en Canada ook speciale merchandise kopen via de Pokémon Center winkels. Dit kan alleen online en met een adres in het land van de versie van de webshop. Ook hier zouden de spullen vandaag online moeten komen, maar het lijkt er op dat de gewone bezoeker pech gaat hebben. Zo blijkt uit de Virbank Discord Server.

Fans hebben namelijk mails gekregen van het Pokémon Center dat alle promo kaarten zijn uitverkocht en niet gerestocked zullen worden. Of dit alleen voor VS/Canada is of ook de VK-versie weet ik nog niet. Het blijkt namelijk dat er vroege links van de merchandise in een groep met zo’n 8000 man zijn verschenen. Deze groep heeft alles dus al opgekocht voor de producten überhaupt in de webshop te vinden waren.

Het is gewoon enorm zielig dat een relatief kleine groep mensen, die waarschijnlijk niet eens fan zijn, het volledig verpesten voor iedereen. De producten gaan nu al voor honderden euro’s langs op sites als Ebay en CardMarket. Hopelijk heeft The Pokémon Company International of het Van Gogh Museum een manier om dit tegen te gaan.