Race op 6 oktober mee tijdens onze livestream

Doe jij met ons mee op vrijdag 6 oktober vanaf 20:00 uur?

De eerste vrijdag van de maand komt er weer aan. Dat betekent tijd voor onze livestream! Op vrijdag 6 oktober vanaf 20:00 uur gaan we racen in Mario Kart 8 Deluxe. Tijdens het toernooi spelen we in Battle Mode en dat voor twintig rondes. En jij kan meedoen! Wil je weten hoe je mee kan doen? Lees dan snel verder.

Zorg ervoor dat je om 20:00 uur op vrijdag 6 oktober klaar zit met je Nintendo Switch. Een Nintendo Switch Online-abonnement is noodzakelijk om online te kunnen gamen. Daarnaast moet je natuurlijk Mario Kart 8 Deluxe bezitten. Het enige wat je dan nog nodig hebt is de volgende toernooicode: 2561-9189-2011. Deze kan je in de game invullen om mee te doen aan ons DN Streamtoernooi.

De strijd draait natuurlijk weer om de wisseltrofee in de vorm van een Discord-rol. Degene die aan het eind van de livestream het best heeft gepresteerd krijgt een goudkleurige Discord-rol. Tevens ontvangen ook de tweede en derde plaats een Discord-rol. Al zal het dan om respectievelijk een zilverkleurig en bronskleurig kleurtje zijn.

Je kan de stream volgen op ons Twitch-kanaal. Glenn zal de livestream hosten. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de stream mee te praten in de voicechat op onze Discord-server. Ook als je niet mee kan doen, is de server een fijne plek om andere gamers te ontmoeten. Bijna dagelijks spelen we met elkaar games en is er ruimte voor een spontaan potje racen. Join dus snel onze Discord-server!

Zien we jou vrijdag 6 oktober tijdens onze livestream? Laat het ons weten in de reacties!