Video vergelijkt DS en Switch versie Another Code: Recollection

Bekijk hier alvast wat er zowel veranderd is!

Begin deze maand werd Another Code: Recollection aangekondigd. De game bestaat uit twee remakes en wel van Another Code: Two Memories en Another Code: R – A Journey into Lost Memories. Deze games verschenen eerder op respectievelijk de Nintendo DS en de Nintendo Wii. Het duurt nog even voordat we hiermee aan de slag kunnen, de games staan gepland voor 19 januari. Wel kunnen we alvast even kijken hoe de games veranderd zijn. GameXplain heeft namelijk een video online gezet waarin het de Switch versie vergelijkt met die van de DS. Die video kun je hieronder bekijken.

Beide games zijn point-and-click-avonturenspellen waarbij je door de game te doorlopen steeds meer te weten komt over het verhaal en de mysteries. De collectie heeft een flinke upgrade gekregen: niet alleen hebben ze nu compleet nieuwe visuals, maar ook voice acting is toegevoegd. Ook kun je nieuwe puzzels en muziek verwachten, en zijn er extra hint en navigatie systemen toegevoegd. Dit om nieuwe spelers te helpen wegwijs te worden in het genre.