Vlad Circus: Descend into Madness krijgt releasedatum

Plus een nieuwe trailer om dit te vieren!

UItgever Blowfish Studios en ontwikkelaar Indiesruption hebben de release datum bekend gemaakt voor Vlad Circus: Descend into Madness. Deze 2D Pixel art horror titel werd vorig jaar aangekondigd. De game stond toen gepland voor begin dit jaar, maar die datum verschoof later stilletjes. Momenteel staat de game gepland voor 17 oktober. Benieuwd naar deze titel? Om de release aan te kondigen is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Deze kun je hieronder bekijken.

In Vlad Circus: Descend into Madness volg je het verhaal van Oliver Mills, beter bekend bij zijn clown-persona “Lazy Ollie”. Hij was onderdeel van het geliefde Vlad Circus, een circus dat in 1921 ten onder ging in een verschrikkelijke brand. Honderden mensen kwamen hierbij om, en de mensen die het overleefden waren zwaar getraumatiseerd. De circusgroep viel hierdoor al snel uiteen, tot een mysterieuze uitnodiging ze jaren later weer samen bracht in het victoriaanse geïnspireerde Petruscu landhuis. Het verschil is alleen dat Oliver zijn geheugen kwijt is en zich niet veel kan herinneren van dit alles. Het weerzien van zijn oude vrienden zou een oplossing kunnen zijn voor zijn probleem, of het tegenovergestelde. Houd Ollie zijn stress onder controle terwijl hij geplaagd wordt door verschrikkelijke hallucinaties en los puzzels op om de waarheid achter die verschrikkelijke dag te achterhalen.