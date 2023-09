Betaalde DLC Dredge uitgesteld tot 2024

We moeten nog even wachten voor we het anker weer kunnen lichten.

Dat meldt Team17 op Twitter/X. The Iron Rig zou eerst eind dit jaar nog uitkomen, maar is noodgewongen uitgesteld naar volgend jaar. Volgens de developer heeft dit te maken met de tijd van het jaar waarin de DLC zou uitkomen. Ook het coördineren van de marketing rond deze uitbreiding voor Dredge speelt een rol. Team17 hoopt ons op korte termijn meer informatie te geven over een definitieve releasedatum en de verwachte prijs van de content. Het volledige statement is hieronder te lezen:

We have an update for you all regarding @BSG_DREDGE's 'The Iron Rig' DLC, plus something exciting on the horizon 👀



The game that keeps on giving

Ook wordt er in dit bericht gehint naar nog meer extra content. Komt er nog meer gratis of betaalde DLC aan? Wat dat betreft zijn Team17 en Black Salt Games het afgelopen jaar druk bezig geweest. Er lijkt geen einde te komen aan de stroom nieuwe content die wordt uitgebracht voor de lugubere fishing-sim. Gedurende de afgelopen maanden zijn er meerdere gratis updates toegevoegd, en vergeet niet dat de game pas sinds dit jaar te spelen is. Slecht enkele weken geleden plaatsten wij nog een artikel dat er voor de derde keer een gratis update beschikbaar was, waarin onder andere de Schilder werd geïntroduceerd die je trouwe vissersschuit voor je verft. The Iron Rig is de eerste betaalde DLC en zou nieuwe verhaalelementen bevatten. Ironhaven Corporation staat hierin centraal en het zou de grootste dosis nieuwe content zijn tot nu toe.

Het is dus nog even afwachten wanneer The Iron Rig uit gaat komen. Tot die tijd zijn er gelukkig nog genoeg onheilspellende vissersavonturen te beleven in de main game, die natuurlijk gewoon verkrijgbaar is voor de Switch (zowel fysiek als in de eShop). Vergeet ook niet de drie gratis updates te downloaden als je dat nog niet had gedaan. Zodra er meer bekend is over The Iron Rig en de geteasede extra content, lees je dat uiteraard weer hier.