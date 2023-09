Nederlandse winkel noemt LEGO-sets Animal Crossing

Een release lijkt steeds dichterbij te komen.

Volgens LEGO-fansite Brick Fanatics zijn er LEGO-sets gespot op de Nederlandse webwinkel Eldorado International. En hoewel de sets er niet meer te vinden zijn, lijken de geruchten dat deze sets binnenkort uit gaan komen weer iets realistischer.

Het artikel focust zich vooral op op andere LEGO-sets, maar het gaat ons natuurlijk om Animal Crossing. Er gaan al een tijd geruchten dat dit de volgende Nintendo-serie is die de LEGO-behandeling krijgt. Wij berichtten er begin augustus ook al over. En hoewel er op dit moment nog niet heel veel meer bekend is, ziet het er dus wel naar uit dat de geruchten kloppen. Brick Fanatics heeft dan ook een handig schema gemaakt met wat er tot nu toe “bekend” is:

Bron: Brick Fanatics

De sets variëren tussen de €15 en €75 en moeten in maart van 2024 uitkomen. Naar verluidt krijgen de sets unieke minifigures die beter passen bij het design van Animal Crossing-personages. Uiteraard adviseren we je wel weer om alles met een gezonde dosis zout te nemen, aangezien het om geruchten blijft gaan.

Zie jij Animal Crossing-LEGO zitten? Of word je enthousiaster van de onlangs aangekondigde Piranha Plant? Laat het weten in de comments.