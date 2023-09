[Review] Firefighting Simulator – The Squad – Alle brandweermannen verzamelen

Pak je brandblusser er maar bij voor deze review!

Wellicht dat je de game niet kent, maar Firefighting Simulator – The Squad is geen compleet nieuwe game. Sterker nog, de titel is al een aantal jaar speelbaar op de pc en inmiddels druppelen nu ook console-versies binnen. Zo verscheen de game vorig jaar al onder andere op de Xbox en Playstation, nu kunnen ook Nintendo Switch-eigenaren in de schoenen kruipen van heldhaftige brandweermannen. Benieuwd hoe deze titel op Nintendo’s hybride console uitpakt? Dat lees je in deze review.

Jij bent de brandweerman

Zoals de titel al doet vermoeden is Firefighting Simulator – The Squad een simulatiespel waarbij alles draait om het blussen van branden. Nou ja, dat is wellicht iets te kort door de bocht. Tijdens de game zul je ook naar de branden toe moeten rijden, mensen moeten redden en meer van dat soort bijzaken. Jouw squad vorm je vervolgens samen met of bots of online medespelers, maar daarover later in deze review meer.

De game begint direct met een introductie waarin jij in de brandweerwagen zit en naar een brand toe gaat. Wanneer je bij de brand aankomt zul je direct in actie moeten komen door mensen te redden en jouw eerste brand te blussen. Daarmee maak je binnen enkele minuten kennis met de basis van de game. Na deze introductie volgt nog een algemene tutorial en dan kan het échte werk beginnen. En dat echte werk bestaat uit missies, verspreid over een map.

Realistisch? Ja en nee

De verschillende missies die doorgaans beginnen in de brandweerwagen speel je dus met jouw ‘squad’. Dut kunnen online medespelers zijn, maar ook bots. Samen is het jullie taak zo snel mogelijk bij een brand te arriveren, mensen te redden en de branden te blussen. De gameplay daarbij zou op papier erg realistisch moeten zijn, en zo doet ook de naam vermoeden. Eerlijk is eerlijk, deels is dat ook zo. Hoe sneller je op de locatie bent, hoe kleiner de brand nog zal zijn.

Daarnaast ontwikkelen branden zich ook zoals in het echt én kom je allerlei factoren tegen die het net even anders maken. Denk aan olievlekken, die je juist niet zomaar met een brandslang kan besproeien, dat geeft immers een tegenovergesteld effect en maakt de brand erge. De opdrachten die je krijgt begeleiden je goed, zodat je met de juiste instructies ook daadwerkelijk op de goede manier een brand blust, wel zo handig! Het spel biedt overal een vrij geavanceerde brandsimulatie, inclusief water, rook, hitte, tocht, flashovers, vetbranden en een breed scala aan andere oorzaken van branden. Denk hierbij aan elektrische of chemische oorzaken alsmede explosies. Toch is op verschillende andere vlakken het realisme juist ver te zoeken…

Zo is de game allereerst grafisch gezien om te huilen. En dat is zacht uitgedrukt. Waar ik tijdens een eerdere demo nog dacht dat de graphics matig waren doordat ik een vroege versie in handheld mode speelde, blijkt de definitieve versie niks beter te zijn. Sterker nog, op televisie oogt de game nog slechter. Textures zijn dusdanig slecht dat deze op een Wii-titel doen lijken. Branden ogen niet echt realistisch door de lage kwaliteit in graphics en detail in omgevingen is om te huilen. De game kent bovendien een enorm lage draw distance en is tijdens missies in de avond zelfs amper goed te zien.

En ondanks dat een brandweerwagen misschien niet mega snel kan rijden, zijn de rij-elementen in de game wel heel erg traag. Speel je de game niet online? Dan moet je het van de bots hebben. Ook het gedrag van bots is vaak lastig realistisch te noemen. Althans, het lijkt me erg onwenselijk dat brandweermannen elkaar in de weg gaan lopen of zelf de vlammen opzoeken. Ditzelfde geldt hoe brandweerauto’s zich positioneren. Vaak dusdanig bij branden dat dit eerder gevaarlijk dan veilig is. Online heb ik de game nog niet kunnen uitproberen, maar het lijkt aannemelijk dat dit zowel leuker als effectiever zal zijn.

Op het gebied van content zit het dan wel weer goed. De game kent behoorlijk wat missies, welke je op den duur ook opnieuw kan spelen. Branden zullen namelijk niet twee keer hetzelfde zijn, en worden deels random gegenereerd. Fijn is ook dat, wanneer je een missie eenmaal hebt uitgespeeld, je deze direct kan starten en er niet opnieuw heen hoeft te rijden. Aangezien de rij-gedeeltes niet al te spectaculair zijn, is dat een fijne bijkomstigheid.

Conclusie

Firefighting Simulator – The Squad had al zijn problemen en bugs op andere platformen, de bizar lage kwaliteit graphics op de Switch maken dat er simpelweg weinig echt goeds van over blijft. De game heeft al met al nog een redelijk vermakelijke gameplay met telkens verschillende missies, type branden en opdrachten. Wie realisme of echte simulatie zoekt, zal bij Firefighting Simulator – The Squad aan het verkeerde adres zijn.

+ Duidelijke uitleg en toegankelijke gameplay

+ Flink wat missies die ook herspeelbaar zijn

+ Redelijk wat variatie in type branden en oorzaken

– Grafisch om te huilen

– Rij-gedeeltes traag en vrij saai

– Bots alles behalve realistisch

– In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden geen echte simulator

DN-score: 5,0