Warm Snow binnenkort op Switch

Chinese roguelike actie in een dark fantasy universum

Microids brengt in samenwerking met Bilibili Warm Snow uit. De game is ontwikkeld door de Chinese studio BadMudStudio. Warm Snow werd voor het eerst wereldwijd gelanceerd voor Steam op 18 januari 2022, gevolgd door iOS en Android op 15 december 2022 enkel in China. Het is sindsdien meer dan twee miljoen keer verkocht.

Warm Snow is een roguelike actiongame dat zich afspeelt in een dark fantasy universum en bevat veel elementen uit de Chinese folklore. Het verhaal vindt plaats in het jaar 27 van het Longwu-tijdperk. Er heerst een vreemde warme sneeuw en deze stort de wereld in chaos. De mensen veranderen om een onverklaarbare reden in oncontroleerbare monsters.

Je speelt Bi An, een mysterieuze krijger en het is jouw missie om de vijf clans te confronteren. Zij beschermden vroeger de wereld beschermden, maar zij dienen te worden verlost van de plaat. Uiteindelijk moet je de Witte Lotus verslaan. Je krijgt daarbij verschillende wapens en magie ter beschikking die je kan aanpassen aan je manier van vechten. Via roguelike spelelementen zal je het raadsel achter de warme sneeuw zien te ontrafelen en de wereld van deze plaag verlossen.

Bekijk hieronder alvast de aankondigingstrailer. De game komt uit op 20 oktober en is vanaf dan voor €19,99 te koop in de eShop.