[Hands-on] Bish Bash Bots – verdedig je tegen hordes robots!

Een gezellige tower defense-game. Iets voor jou?

Tijdens Gamescom mocht ik langs bij Firestoke, de uitgever van Bish Bash Bots & Hauntii. Ik werd welkom geheten door de twee ontwikkelaars van Bish Bash Bots waar ik met een lach op mijn gezicht weer vertrok. Bij Hauntii werd ik juist weer geraakt door de belevenis van deze prachtige game. Deze hands-on gaat in twee delen. Ik begin met Bish Bash Bots.

Bish Bash Bots

Het leek wel een komisch duo, deze twee ontwikkelaars. Ik heb echt vaak heerlijk gelachen om hun humor en gezelligheid. Dit kwam zeker ook terug in de game, want Bish Bash Bots is niet zomaar een simpele tower defense-game. Er zit namelijk een geweldig leuke coöpmodus in die ik zelf met de ontwikkelaars mocht uitproberen.

Echter moest ik eerst de kneepjes van het vak leren. De ontwikkelaars opende een willekeurig beginlevel om de basis met mij door te nemen. Zo was de besturing echt even wennen voor mij. Ik drukte meermaals de verkeerde knop in. Simpel gezegd bouw je met de ene knop namelijk iets (of een robot of een toren) en met de andere knop kun je zelf vijanden neerslaan. Dat ging in het begin nogal vaak mis. Gelukkig waren de zogenoemde ‘waves’ aan robots nog niet zo heftig. Hierdoor kon ik genoeg fouten maken en alsnog deze ‘waves’ doorstaan. Het doel is namelijk om de vijandige robots weg te houden van een grote EMP-machine. Met die machine kun je het level beëindigen, zodra die voldoende is opgeladen. Dat lukte mij precies op tijd!

In het tweede level mocht ik de coöpmodus testen en wat was dat leuk zeg. Het principe van Bish Bash Bots, een tower defense-game, blijft gewoon goed overeind. Door de vijanden samen te lijf te gaan, wordt alles eigenlijk een stuk makkelijker maar ook leuker. Overigens hangt de moeilijkheidsgraad dan vooral af van de keuzes die je samen maakt. Wij waren natuurlijk een topteam, waar ik zelf nog de meeste fouten maakte. Dat resulteerde vooral in veel gelach en gezelligheid. De coöpmodus is niet een speciale modus. Je werkt gewoon dezelfde levels af, alleen dan niet in je eentje. De ontwikkelaars konden nog niet laten weten of de hoeveelheid robots en algemene moeilijkheidsgraad anders zou zijn in coöpmodus. Ik hoop het wel, anders is het wel echt een stuk simpeler om de levels te halen.

Al met al kan ik jullie zeker aanraden om Bish Bash Bots in de gaten te houden voor een echt leuke tower defense-game met een coöp twist. Zoals je gewend bent bij een game als deze zijn er natuurlijk ontzettend veel upgrademogelijkheden. Denk aan verschillende torens, zoals je kunt zien in de afbeelding hierboven of allerlei soorten ‘bash bots’. Van de laatstgenoemde kon ik alleen de ‘eenvoudige’ robot uitproberen. Die duwde heel veel vijandige robots weg en vernietigde ze meteen. Er werd mij beloofd dat er heel veel variatie in zit qua ‘bash bots’. Eigenlijk zijn dit de wapens die je naast de torens kan gebruiken. Zelf kun je alleen maar robots wegslaan van de EMP-machine. Het duurt niet lang meer voordat je met de game aan de slag kan, want Bish Bash Bots verschijnt op 19 oktober.