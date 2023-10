[Hands-on] Hauntii – een parel die niet vergeten mag worden

Hauntii, een parel die we zeker in de gaten moeten houden.

Tijdens Gamescom mocht ik langs bij Firestoke, de uitgever van Bish Bash Bots & Hauntii. Na mijn bezoek aan Bish Bash Bots mocht ik door naar Hauntii. Een ongelooflijk mooie game die op Gamescom eigenlijk niet tot zijn recht kwam.

Hauntii bracht me ergens anders

De ontwikkelaar nam me mee naar het rustigste gedeelte van de Firestoke booth. Hij vertelde al meteen dat Hauntii eigenlijk lastig te spelen is op Gamescom. De game is een belevenis waar je echt even de tijd voor moet nemen. Wij hadden echter maar vijftien minuten. Daarom mocht ik aan de slag met het begin van de game en ik moest vooral proberen op te gaan in de sfeer. Ik kreeg hiervoor ook een speciale koptelefoon met noise cancelling, zodat de ‘Gamescom herrie’ zo min mogelijk deze sfeer zou verpesten.

Het is misschien lastig voor te stellen als je nog nooit op Gamescom bent geweest, maar het is echt lastig om daar een stille plek te vinden. Hauntii was eigenlijk de enige game waarbij ik volledig tot rust kwam. Als Hauntii waan je jezelf door een soort onderwereld waarbij je alles kunt overnemen. Alles doet ook iets, soms functioneel en soms ook niet. Dat vond ik erg leuk om te ervaren. Ik nam bijvoorbeeld een soort boom over, maar daar kon ik verder niets mee. Toch reageerde de boom wel en dacht ik ook even dat ik er iets mee moest. De ontwikkelaar zag dat ik hier veel tijd aan besteedde en vertelde toen dat ik voor nu maar even verder moest gaan. Hij was wel blij dat ik op deze manier de wereld wilde verkennen, want dat is een beetje waar Hauntii over gaat.

De muziek is zelf ingespeeld en bedacht door de ontwikkelaar samen met zijn band. Het is echt een geweldig mooie soundtrack die de sfeer alleen maar extra benadrukt. Bijvoorbeeld bij een gedeelte waar ik een puzzel moest oplossen. De muziek zorgde meteen voor een ander gevoel. Ik wist dat ik hier nu iets heftigers moest doen dan wat ik hiervoor deed. Overigens is de besturing super simpel, maar wel effectief genoeg. Dat is ook wel eens fijn. Ieder object wat je kunt overnemen reageert anders door dezelfde knoppen in te drukken. Het is dus altijd even afwachten wat een object voor je doet. Bij deze puzzel moest ik een rotsblok verplaatsen, terwijl ik een ander rotsblok eerst had moeten verplaatsen. Een vrij eenvoudige puzzel, maar de ontwikkelaar vertelde ook dat dit level echt een soort handleiding was.

Hauntii is eigenlijk een game met een handleiding. Ik kan me voorstellen dat niet iedere gamer hier met smart op zit te wachten. Toch denk ik dat iedereen deze game wel even zou moeten proberen. De sfeer die wordt gecreëerd door het leveldesign en de muziek is machtig mooi. Denk bij deze game een beetje aan Journey of Spiritfarer. Het is vooral een belevenis in plaats van heftige actie. Al heeft Hauntii ook zeker vijandige gedeelten, waarbij je Hauntii’s krachten kunt gebruiken om vijanden te verslaan. De game heeft jammer genoeg nog geen releasedatum. De ontwikkelaar beloofde mij een release in het eerste kwartaal van 2024, maar met een flinke slag om de arm. We moeten dus nog even geduld hebben!