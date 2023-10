Mortal Kombat-nieuws op New York Comic Con?

Ed Boon laat een hint achter op Twitter/X.

Beat-em-up Mortal Kombat 1 is sinds een paar weken eindelijk uit voor de Nintendo Switch, maar spelers zijn nog niet goed en wel begonnen met knokken, of er wordt nu alweer gehint naar meer nieuws. En dan hebben we het in dit geval niet eens over de eerste DLC die in het voorjaar van 2024 uitkomt. Ed Boon – een van de creatieve breinen achter de iconische gamereeks – heeft op Twitter/X een bericht geplaatst als reactie op een uitgestelde patch. Hij belooft: Next patch will Yield Cwik Corrections. Zijn zorgvuldige bewoording doet veel mensen vermoeden dat de fans zeer binnenkort nieuws kunnen verwachten over de gloednieuwe game:

Ran into some unexpected issues trying to push the P1advantage patch. Since we didn't want to risk the game's stability over the weekend… its looking like early next week now. Thanks for your patience.



Next patch will

Yield

Cwik

Corrections



Will keep you posted. https://t.co/vhv7Sevpk7 — Ed Boon (@noobde) September 30, 2023

Zoals velen inmiddels hebben opgemerkt, lijkt zijn bericht te verwijzen naar New York Comic Con. Dit grote evenement vindt al over enkele weken plaats, en zou de uitgelezen gelegenheid zijn voor een nieuwe bekendmaking. Er zal immers ook een Mortal Kombat 1-toernooi plaatsvinden.

Nog voor de release van de game werd de eerste DLC al aangekondigd, met maar liefst zes nieuwe personages. Hieronder vallen bijvoorbeeld Peacemaker (DC Comics), Homelander (The Boys), en Omni-Man. Ed Boon liet de speculerende fans alvast weten dat er geen gameplaytrailer voor deze laatste vechter te zien zal zijn op New York Comic Con, maar ontkent niet dat we ander nieuws kunnen verwachten. Wie wordt er nou niet blij van een teaser of leuke verrassing?

Op wat voor nieuws hopen jullie? Laat het ons weten in de reacties.