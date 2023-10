Nintendo toont meer van de invisibility badge in Super Mario Bros. Wonder

Lukt het jou om de hele game uit te spelen als onzichtbare Mario!

Super Mario Bros. Wonder komt later deze maand op 20 oktober uit. Nu de release in de buurt komt toont Nintendo steeds meer gameplay op social media. Zo heeft het X (voorheen Twitter) account van Nintendo of America nu wat korte gameplaybeelden laten zien van de invisibility badge. Deze badge maakt Mario en zijn vrienden onzichtbaar. De video is hieronder te bekijken:

You can unlock many new abilities through the badge system in Super Mario Bros. Wonder, like this one!#SuperMarioBrosWonder launches on 10/20! Pre-order now:https://t.co/6z0rYL6ynM pic.twitter.com/pIr8bNUL6P — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 29, 2023

In Super Mario Bros. Wonder verzamel je in de levels allerlei badges die je als speler bepaalde voordelen of nadelen kunnen geven. Het voordeel van de invisibility badge is het voordeel dat vijanden je niet kunnen zien en daarmee ook geen aparte aanvallen kunnen uitvoeren, echter ben jij als speler ook niet instaat om jezelf te kunnen zien. Het gebruik van deze badge lijkt daarmee een leuke (speedrun) challenge te worden voor de fanatieke Mario-fans die de games normaliter te makkelijk vinden.

In de Super Mario Bros. Wonder Direct van vorige maand zagen we nog meer van deze badges voorbij komen. Deze badges kun je kopen in de flower shop met speciale flower coins. Hiernaast kun je ze ook vrijspelen met het voltooien van speciale badge challenges. Ben jij van plan veel gebruik van badges te maken wanneer Super Mario Bros. Wonder op 20 oktober op de deurmat ligt? Laat het ons weten in de reacties!