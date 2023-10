[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 40

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

A Tiny Sticker Tale

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99 – 4 oktober 2023

In A Tiny Sticker Tale volg je een kort, maar emotioneel verhaal die ongeveer twee uur duurt. Tijdens het avontuur gebruik je jouw omgeving om vervolgens overal stickers van te maken. In dit spel is het van groot belang om jouw creativiteit te gebruiken zodat je puzzels op kunt lossen. Gaat het jou lukken om samen met het ezeltje Flynn alle stickers van het eiland te verzamelen?

Detective Pikachu Returns

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 6 oktober 2023

In Detective Pikachu Returns lossen we diverse mysteries op in Rhyme City met een stoere koffie drinkende Pikachu. Deze Pikachu heeft een zelfverzekerde houding en praat als een man van middelbare leeftijd, maar toch weet hij zijn sympathieke charme te behouden. Samen met je partner Tim los je diverse verschillende zaken op met behulp van de vele Pokémon en mensen die in Ryme City wonen.

Harvest Moon: The Winds of Anthos

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 6 oktober 2023

Harvest Moon: The Winds of Anthos speelt zich af in The land of Anthos. Deze fijne plek wordt al jaren beschermt door de zogenoemde Harvest Goddess en de Harvest Sprites. Echter is er helaas een vulkaan uitgebarsten waardoor de inwoners én het land van Anthos in gevaar zijn. Tot nu toe hebben de Harvest Goddess en de Harvest Sprites jullie kunnen beschermen, maar dit kwam wel met een grote prijs. De dorpen werden namelijk van elkaar afgeschermd. Nu is het aan jou de taak om in samenwerking met de uitvinder Doc Jr. The land of Anthos een nieuw leven te geven en alle dorpen van Anthos weer met elkaar te herenigen.

Wat verder verschijnt in de week van 2 oktober tot en met 8 oktober: