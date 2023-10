Dit heeft Detective Pikachu allemaal al meegemaakt

Dit is het verhaal tot nu toe van Detective Pikachu Returns!

Misschien weet jij het nog niet, maar het Switch-spel Detective Pikachu Returns is het vervolg van Detective Pikachu dat in 2016 op de Nintendo 3DS verscheen. In de game van een paar jaar geleden is natuurlijk een hele hoop gebeurd, maar mocht je die titel met Pikachu in de hoofdrol gemist hebben heeft Nintendo Nederland een handige video voor jou geüpload.

In de video die je hieronder kunt bekijken legt onze gele elektrische vriend zelf uit wat hij tot nu toe heeft meegemaakt. Wist je bijvoorbeeld al dat Detective Pikachu zijn geheugen was kwijtgeraakt toen hij tijdens een zaak samen met zijn partner Harry in de problemen kwam, of dat Tim de enige was die Detective Pikachu kon verstaan?

Ben je benieuwd geworden naar alles wat er met Detective Pikachu is gebeurd? Bekijk dan onderstaande video!