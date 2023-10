[Preview] Super Mario Bros. Wonder – verschil is groter dan verwacht

Wij konden alvast Super Mario Bros. Wonder uitgebreid proberen. Lees hier alles over onze ervaring.

Sinds de aankondiging van Super Mario Bros. Wonder wist ik eigenlijk niet helemaal wat ik er van moest denken. Weer een 2D-Mario met een ander sausje er bij. Gaat het dit keer wel echt anders aanvoelen en niet zoals de New-serie. Nu blijkt dat vele kleine aanpassingen het verschil maken. Tijdens een previewsessie konden we het spel met drie spelers proberen.

Levendige animatie

Wat wel direct opvalt, ook als je de trailers bekijkt, is de nieuwe animatiestijl van de personages en wereld. Het voelt direct levendiger aan door kleine details Van de wonderbloem effecten tot wat er gebeurt als bijvoorbeeld Mario in een buis gaat. De kleuren voelen zeer levendig aan en al helemaal wanneer je een Oledscherm voor je neus hebt. Dan spatten de kleuren echt van het scherm af.

Dit zet zich niet alleen binnen levels voort, maar ook in de overworld. Deze heeft namelijk open gebieden waarin je vrij kunt rondlopen om levels te kiezen die je wilt spelen. Je hebt niet een vaste volgorde van levels die je moet behalen en ook kun je zelfs kiezen voor wat makkelijkere levels. Ieder level heeft namelijk een aantal sterren voor de moeilijkheidsgraad. Dit is dus weer een stapje vooruit op 3D World waar je wel kon rondlopen, maar nog steeds een volgorde van levels had.

Ieder level voelt daadwerkelijk anders aan

Hoewel ik niet al te veel levels heb kunnen proberen in mijn tijd met het spel, viel het me op hoe anders ze aanvoelen. Dat heeft dit keer niet alleen te maken door de omgevingen en vijanden, maar vooral door de Wonderflowers/Wonderbloemen. Deze kun je in ieder level tegenkomen. Soms gewoon zo in het open en soms verstopt tussen bijvoorbeeld blokken. Wanneer je er eentje aanraakt weet je zeker dat er iets geks staat te gebeuren. Dit kan dan ook echt van alles zijn.

Zo hadden we een level waar we in Goomba’s veranderden (zie screenshot hierboven), één waar we opgejaagd werden door een horde stieren (voelde me net Simba in de Lion King) en één waar we opgeblazen werden als ballonnen en snel naar boven moesten gaan. Sommige van deze effecten eindigen pas wanneer je het einde, een Wonder Seed/Wonderzaadje hebt gevonden. Anderen hebben een timer. Hierdoor zul je dus niet rustig kunnen doen over het behalen van het zaadje.

De vijanden voelden ook wel aan als leuke toevoegingen. De Maw-Maws zijn meteen een paar van mijn favoriete vijanden in de Mario-serie geworden. Deze schattige wezens willen je maar al te graag opeten en ook losse power-ups zijn niet veilig voor ze. Tuurlijk zijn er nog klassieke vijanden te vinden in het spel, maar het is fijn om nu al flink wat nieuwe tegen te zijn gekomen.

Geen timer, wel chaos

De gameplay in multiplayer is nog steeds heerlijk chaotisch. Ook al zijn er grote veranderingen toegevoegd. Zo kun je niet meer op elkaar springen of elkaar oppakken en weggooien. Iets wat ik zelf wel jammer vind. Het zorgde altijd voor een leuke strijd. Al zou het nu ook niet heel veel effect hebben, aangezien alle levens gedeeld zijn over de spelers, er geen arcade score is en je dus niet beoordeeld wordt op het aantal punten dat je verdient. Een level heeft bovendien ook geen timer. Je kunt dus op je gemak alles verkennen.

Tijdens deze preview hebben we ook de drie aangekondigde nieuwe power-ups kunnen proberen. Het gaat hier natuurlijk over de Olifantenappel, Bubbelbloem en Boorpaddestoel. Alle drie deze power-ups voelen uniek aan en daadwerkelijk nuttig. Het is meer dan een balletje afvuren. De boor laat je namelijk in plafonds en grond boren om nieuwe paden te ontdekken en vijanden te ontwijken. De Olifantenappel geeft je weer flink wat kracht en de Bubbelbloem was vooral handig om schade te voorkomen.

Badges zijn een leuke toevoeging

Tot slot dan de badges. Afgezien van de Yoshi’s en Nabbit zijn dit keer alle personages gelijk. Luigi springt dus niet hoger en Peach kan niet zweven. Nu zijn er echter badges toegevoegd die het spel anders maken. Je kunt vooraf aan het beginnen van een level één badge kiezen die jouw gameplay beïnvloed. Hierin kun je kiezen uit een actiebadge, hulpbadge en expertbadge. Ieder type geeft een ander soort hulp tijdens de gameplay.

In de preview hebben wij verschillende actie en hulpbadges gebruikt en doordat je eigenlijk constant kunt wisselen blijft het een frisse verandering. Er zijn namelijk veel verschillende mogelijkheden. Zo is er een actiebadge om hoger te springen, maar ook badges die de oude bekende krachten zoald de hogere sprong of zweven in de vorm van de zweefcap. Hoewel ik niet het idee had dat de badges écht nodig zijn, geeft het een leuke toevoeging. Je kan zo soms net wat makkelijker een lastige plek bereiken, ik verwacht dan ook wel dat ze voor het verzamelen noodzakelijk gaan zijn.

Voorlopige conclusie

Super Mario Bros. Wonder is nieuwer dan de New-serie ooit is geweest. Het in de kern nog steeds Super Mario Bros. is, is het op ieder punt frisser, anders en mooier. Of je nu alleen of met vrienden speelt, ik verwacht dat Super Mario Bros. Wonder geweldig gaat zijn. De vernieuwingen zijn in elk geval groot genoeg om mij weer interesse in Super Mario Bros. te geven, iets wat ik na New Super Mario Bros. 2 wel redelijk kwijt was.