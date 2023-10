Puzzelgame PictoPull is vanaf morgen te spelen

Een klassieke puzzelgame wordt nieuw leven ingeblazen.

Wie kent Pullblox nog? Een schattige puzzelgame voor de 3DS waar je je uren mee kon – en kunt – vermaken. Het is jouw taak om de kinderen te redden die vastzitten in Pushmo Park (Pushmo is de Amerikaanse naam voor de game) door middel van het oplossen van diverse puzzels. Om naar moeilijk bereikbare plekken te klauteren, schuif je delen van het landschap naar voren of achteren. Een eenvoudig principe, maar toch uitdagend. Gaat het al kriebelen en sta je op het punt om je oude handheld op te graven? Lees eerst even verder. Voor wie graag een soortgelijk puzzelavontuur op de Switch wil spelen, biedt de nieuwe indiegame PictoPull namelijk uitkomst. Bij het zien van de trailer vallen direct de overeenkomsten op tussen beide titels:

De nieuwe game van ontwikkelaar Bearded Ants bouwt voort op het principe van Pullblox/Pushmo. Met 150 levels, allemaal in een pixel art-stijl, wordt jouw oplossingsvermogen op de proef gesteld. Het begint gemakkelijk, maar het is een typisch gevalletje ‘easy to learn, hard to master’. Hoe verder je komt, hoe meer nieuwe mechanics je ontdekt die de game leuk houden. Langzaam maar zeker kom je erachter hoe je verschillende situaties moet oplossen om de top van het level elke keer weer te bereiken. Ontdek 10 verschillende omgevingen en speel level voor level door het verhaal.

Klinkt goed, of niet? Het goede nieuws is dat de game vanaf morgen te downloaden is uit de Nintendo eShop, dus je kunt meteen aan de slag! Ga jij voor deze nieuwe game, of stof je toch liever de 3DS af om de oude game opnieuw te ervaren? Of…misschien wel allebei?