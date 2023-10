[Hands-on] Uncle Chop’s Rocket Shop – vaak doodgaan is oké

Uncle Chop's Rocket Shop is een repareer-game. Ooit van gehoord?

Ontwikkelaar Beard Envy Games schotelt ons echt een topgame voor als je van vaak doodgaan houdt. Uncle Chop’s Rocket Shop haalt soms het bloed onder je nagels vandaan, maar is tegelijkertijd ook een zeer vermakelijke game die echt bepaalde dingen anders doet. Het repareren van ruimteschepen bijvoorbeeld. Op Gamescom mocht ik de game al deels spelen.

Steeds weer bijleren

Het draait in Uncle Chop’s Rocket Shop om het draaiende houden van het reparatiebedrijf. Een dag in het leven van een ruimteschipreparateur eigenlijk. Ik begon de game gewoon aan het begin van de eerste werkdag en klokte mezelf in. Daarna krijg je verschillende mogelijkheden; of je werkt een aantal verzoeken af of je loopt een speciaal verzoek tegen het lijf. Dat laatste gebeurde niet altijd. Meestal begin je gewoon met de taken die al voor je klaar staan. Hoe meer taken er af zijn, hoe meer geld er in het laatje komt. Het doel hierbij is om genoeg geld bij elkaar te sparen om de huur te betalen.

Simpele taken vond ik trouwens al erg lastig. In het echte leven heb ik twee linkerhanden en dat werd in deze game nog maar eens bevestigd. Het repareren van ruimteschepen was zo makkelijk nog niet. Mijn eerste taak was om de brandstoftanks te repareren en vervolgens te vullen met brandstof. In een handleiding staat vervolgens welk gereedschap er nodig is en hoe je de brandstoftanks kan repareren. Op een speciale locatie (een soort hub), pak je of koop je het benodigde gereedschap om aan de slag te gaan. Met wat hulp van de ontwikkelaars lukte het uiteindelijk om deze taak te voltooien. Op dat moment kun je een volgende reparatie starten of stoppen en het geld innen. Als reparaties namelijk niet op tijd af zijn binnen het tijdslimiet dan kan dat problemen geven. Ik heb het zelf niet kunnen ervaren vanwege tijdsgebrek, maar denk aan het halveren van de inkomsten of een boze klant die geld wil zien.

Hoe ging het verder

De ontwikkelaars namen de controller over en namen mij in een vogelvlucht mee door een reguliere werkweek. Iedere dag ontstaan er eigenlijk nieuwe gebeurtenissen, want naast de reguliere taken zijn er dus regelmatig speciale verzoeken. Zo stortte er op een bepaalde dag een ruimteschip neer. Er moest toen acuut flink wat gerepareerd worden, echter zat daar ook een bepaald risico in. Was de klant wel betrouwbaar? Er zit dus veel diepgang en variatie in dit spelelement. Ik had niet verwacht dat ik Uncle Chop’s Rocket Shop zo leuk zou vinden. De hele toffe artstijl in combinatie met de fijne soundtrack deed alleen al veel goeds. Daarnaast heb ik geregeld gelachen om de flauwe (Britse) humor in deze game. Ik kan nu geen voorbeelden meer noemen, maar het is een beetje vergelijkbaar met de oudere Paper Mario-games. Het hele sfeertje voelt erg origineel aan door zoveel nadruk te leggen op repareren.

Iedere reparatie heeft wel een andere invalshoek. Ik kreeg namelijk snel een aantal reparaties te zien gedurende een werkweek. De ene keer ben je echt bezig met tangen en schroevendraaiers, terwijl je een andere keer een minigame moet spelen om de reparatie te voltooien. Er zit echt veel variatie in. De ontwikkelaars spoelden even door naar het einde, waarbij je de huur betaalt aan de ‘kwaadaardige huurbaas’. De ontwikkelaars zorgden er deze keer expres voor dat we te weinig geld hadden. Je wordt dan gruwelijk vermoord en beland in de onderwereld. Daar krijg je gelukkig opnieuw de kans om het beter te doen.

Ik kijk persoonlijk erg uit naar Uncle Chop’s Rocket Shop. De game geeft het roguelite-genre weer een nieuwe boost. Het is oké om wat vaker dood te gaan. Van doodgaan (uh, fouten) kun je leren! De game verschijnt volgend jaar op de Nintendo Switch. Er is helaas nog geen specifieke releasedatum.