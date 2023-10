Batman: Arkham Trilogy voor Switch is vertraagd

De compilatie moet nu op 1 december uitkomen.

Warner Bros. heeft via Twitter/X aangekondigd dat Batman: Arkham Trilogy is vertraagd. De game zou oorspronkelijk uitkomen op 13 oktober, maar moet nu op 1 december zijn weg naar jouw Switch vinden:

Volgens het bericht heeft het team wat extra tijd nodig om de game glad te strijken. Het is echter wel bijzonder dat deze vertraging iets meer dan een week voor release bekend wordt gemaakt. Want hoewel de game in juni was aangekondigd, werd de releasedatum pas in augustus bekendgemaakt.

Batman: Arkham Trilogy bevat de 3 games in de serie die door Rocksteady zijn ontwikkeld. Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight (inclusief alle DLC) zouden dan voor het eerst speelbaar moeten zijn op de Switch. Arkham Origins is niet door Rocksteady ontwikkeld en ontbreekt dan ook van de collectie. Maar let op: de fysieke versie van de trilogie bevat alleen Arkham Asylum. De twee vervolgen dien je te downloaden.

