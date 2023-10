Survivor: Castaway Island krijgt launch-trailer

Ga aan de slag met de ulitieme overlevingstest!

Survivor: Castaway Island werd deze zomer aangekondigd voor de Nintendo Switch. Inmiddels is de game verkrijgbaar en daar hoort natuurlijk een launch-trailer bij. De game is vanaf nu te downloaden in de eShop voor 29,99 euro.

In dit avonturenspel kunnen spelers kiezen uit twaalf avonturiers en zich aansluiten bij een stam. Het doel is om in de ultieme overlevingstest te slagen en als enige over te blijven. Je dient op zoek te gaan naar grondstoffen en allianties vormen met andere schipbreukelingen. Terwijl je door het verraderlijke landschap navigeert, moet je vertrouwen op je overlevingsinstinct en strategie om in de wedstrijd te blijven. Elke beslissing die je neemt is bepalend voor je lot. Wees sluw, strategisch en meedogenloos genoeg om je tegenstanders te slim af te zijn. Net zoals in de televisieshow dien je je bondgenoten verstandig te kiezen en op te passen om niet verraden te worden.

Ga jij Survivor: Castaway Island halen? Laat het ons weten in de vorm van een reactie!