A Tiny Sticker Tale is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Bekijk hier de releasetrailer!

Eerder dit jaar werd er in juni bekendgemaakt dat A Tiny Sticker Tale naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten op het puzzel-avonturenspel, want vanaf nu kun je namelijk aan de slag met de game van ontwikkelaar Ogre Pixel. De titel gaat voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank en om A Tiny Sticker Tale te downloaden heb je 780 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In A Tiny Sticker Tale volg je een kort, maar emotioneel verhaal die ongeveer twee uur duurt. Tijdens het avontuur gebruik je jouw omgeving om vervolgens overal stickers van te maken. In dit spel is het van groot belang om jouw creativiteit te gebruiken zodat je puzzels op kunt lossen. Gaat het jou lukken om samen met het ezeltje Flynn alle stickers van het eiland te verzamelen?

Ben je benieuwd geworden naar A Tiny Sticker Tale? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande releasetrailer!