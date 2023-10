ConcernedApe deelt afbeeldingen van Haunted Chocolatier

Gefeliciteerd met het behalen van 1 miljoen volgers op het platform X Eric Barone!

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat de maker van het welbekende Stardew Valley zijn nieuwste spel Haunted Chocolatier heeft aangekondigd. In de tussentijd hebben we kennis kunnen maken met wat muziek uit de game en zijn er zo nu en dan wat screenshots gedeeld. Omdat ontwikkelaar ConcernedApe eindelijk de 1 miljoen volgers op het platform X heeft aangetikt, mag een feestje natuurlijk niet ontbreken. Daarom heeft Eric Barone voor de volgers wat nieuwe afbeeldingen uit Haunted Chocolatier op X gezet.

Ben je benieuwd hoe de titel er tot dusver uitziet? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande afbeeldingen!

Thanks for 1 million followers 👍here's a few Haunted Chocolatier images pic.twitter.com/3PW2jMIF3R — ConcernedApe (@ConcernedApe) October 4, 2023

Ongeveer een maand geleden werd er ook een screenshot gedeeld. Mocht je deze gemist hebben, dan is het nu de hoogste tijd om die afbeelding alsnog te bekijken.