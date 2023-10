Maak kennis met vier nieuwe dansjes uit Just Dance 2024 Edition

Het officiële YouTube-kanaal van Just Dance heeft net zoals vorige week weer een aantal dansjes voor ons geüpload!

De release van Just Dance 2024 Edition komt alsmaar dichterbij, want op 24 oktober verschijnt de allernieuwste titel uit de Just Dance-serie. Hoewel we vorige week ook al kennis konden maken met een aantal dansjes en liedjes, is nog lang niet alles van het spel bekendgemaakt. Daarom zet het officiële YouTube-kanaal van Just Dance sinds afgelopen weken elke woensdagavond een aantal video’s online. Ditmaal maken we kennis met deze liedjes:

Chaise Longue van Wet Leg

Whitney van Rêve

Cure For Me van AURORA (Paper Version)

Don’t Cha van The Pussycat Dolls Ft. Busta Rhymes

Ben je benieuwd geworden hoe de dansjes eruitzien? Neem dan een kijkje naar onderstaande video’s!

Naar welke bovenstaande dans kijk jij het meeste uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!