Nintendo beëindigt online-functies WiiU- en 3DS-familie in april 2024

StreetPass is nog veilig.

Nintendo of America heeft op Twitter/X laten weten dat zij de online-functionaliteiten van de Nintendo WiiU- en 3DS-familie beëindigen. Vanaf begin april 2024 zal het niet meer mogelijk zijn om met deze consoles online te spelen. Het blijft uiteraard wel mogelijk om offline te spelen. En hoewel dit specifiek van de Amerikaanse tak van Nintendo komt, is het een veilige aanname dat hetzelfde geldt voor Europa. We zullen dit artikel updaten wanneer er meer informatie bekend wordt gemaakt.

As of early April 2024, online play and other functionality that uses online communication will end service for Nintendo 3DS and Wii U software. Thank you very much for your continued support of our products.



Nintendo heeft een pagina live gezet met meer informatie, maar eigenlijk is de boodschap vrij duidelijk. Als jij nog regelmatig online te vinden bent met bijvoorbeeld Splatoon of Mario Kart 8, dan is dit een bittere pil (hoewel Pokémon Bank voorlopig nog wel live blijft). Vooral de mededeling dat Nintendo de functies nog eerder kan beëindigen als het door “een gebeurtenis” moeilijk blijkt om de service live te houden, is slecht nieuws. Maar we vermoeden dat ze vooral oorlogen of natuurrampen bedoelen en dat de WiiU en 3DS dan niet hun prioriteit zijn.

Recentelijk is de 3DS-service StreetPass weer met een opmars bezig, mede door Nintendo Life-videoproducent Zion Grassl. Maar we kunnen je wat dat betreft geruststellen. Nintendo vertelt dat StreetPass gebruik maakt van een lokale verbinding en niet van internet. Dus StreetPass-gebruikers kunnen de service gewoon blijven gebruiken na april 2024.

Het beëindigen van de diensten voor de WiiU en de 3DS/2DS is de volgende aanwijzing dat de Switch 2 in de buurt is. Nintendo zal hun middelen vooral op toekomstige producten willen inzetten. Maar dat neemt niet weg dat dit het einde van een tijdperk is. Na de sluiting van de eShop in maart 2023 maakt dit bericht duidelijk dat het over en sluiten is voor deze systemen.

Speel jij nog regelmatig online met deze systemen? Laat ons weten wat je van dit nieuws vindt door een bericht te plaatsten in de comments.