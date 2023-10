Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island officieel aangekondigd

Het zesde deel van deze dungeon crawler serie.

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island werd vorige maand aangekondigd. Dit was tijdens de Japanse versie van de Nintendo Direct van september 2023. Spike Chunsoft heeft nu officieel laten weten dat deze game begin 2024 in het Engels zal verschijnen bij ons.

De aankondigingstrailer gaat in op de geschiedenis van deze roguelike Mystery Dungeon-serie, die in 1995 begon. Het zijn games die eindeloze gameplay bieden met procedureel gegenereerde dungeons, vijanden en buit. Dit zorgt ervoor dat elke speelbeurt een nieuwe uitdaging is. Shiren begint namelijk elke keer dat hij een dungeon binnengaat op level één. Hij moet dus telkens zien te groeien door vijanden te verslaan, buit te verzamelen en krachten op te bouwen. Alle spullen en levels die Shiren verzamelt, gaan verloren als hij sterft. De actie verloopt via een turn-based systeem, waardoor spelers zorgvuldig en doordacht kunnen plannen.

Het laatste spel in de serie, Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate was een DS-titel uit 2010 enkel in Japan te spelen. Een paar jaar later kwam deze wereldwijd naar PS Vita en uiteindelijk in 2020 naar Switch.

Shiren en zijn metgezel, Koppa de pratende fret, keren terug in dit nieuwe roguelike dungeon crawling avontuur. Na een visioen over een mysterieus meisje dat gevangen wordt gehouden door een vreselijk monster, gaan ze op weg naar Serpentcoil Island. Dit is een afgelegen eiland waarvan wordt beweerd dat het een verloren netwerk is van piraten die schatten hamsteren.

Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island verschijnt op 27 februari 2024 voor Nintendo Switch. Je kunt de Engelse aankondigingstrailer hieronder bekijken.

Laat ons weten in de reacties als je een fan bent van de serie en van plan bent om dit deel op te pikken.