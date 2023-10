Berzerk: Recharged aangekondigd voor de Switch

Herbeleef deze top-down shooter binnenkort op Nintendo's hybride console!

Atari heeft zojuist de volgende toevoeging aan hun ‘Recharged’ collectie aangekondigd. Het gaat om Berzerk: Recharged, een remake van de game Berzerk. Dit was een top-down multidirectional shooter die in 1980 verscheen op de Atari 2600. Deze remake werd aangekondigd middels een uitgebreide gameplay trailer die je hieronder kunt bekijken.

In Berzerk: Recharged vecht je door een dodelijke doolhof tegen hordes aan bewapende robots. Het originele Berzerk was één van de eerste arcade games die gebruik maakte van spraaksynthese. Berzerk: Recharged houdt de dialoog gaande. De robots die je achtervolgen hebben een sinistere, snauwerige monoloog die door hun OS loopt. Hierdoor zul je zinnen als: “kill the humaniod” en “Chicken, fight like a robot!” moeten verdragen, terwijl je vecht voor je leven.