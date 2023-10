KarmaZoo verschijnt op 14 november voor de Switch

Help samen met je vrienden zoveel mogelijk mensen in de 2D platformer KarmaZoo

Uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar Pasta Games hebben vandaag een nieuwe trailer gedeeld voor de game KarmaZoo. Door deze trailer weten we nu dat de game op 14 november zal verschijnen voor Nintendo’s hybride console. Bekijk de trailer hieronder.

KarmaZoo is 2D platform game waarin je samen met andere spelers mensen helpt. In de game maak je betekenisvolle connecties met online willekeurig geselecteerde. Samen streef je naar de belangrijkste bron van allemaal: karma. Samen met 10 vrienden speel je verschillende uitdagende levels, die zich aanpassen aan de grote van je team, de personages waarmee je speelt en de perks die jullie samen kiezen. Er is geen run hetzelfde als de spelers en de game veranderen. Met alle goede dingen die je doet verdien je karma, die je gebruikt om nieuwe karakters en vaardigheden vrij te spelen voor toekomstige loops.