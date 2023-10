LEGO en Nintendo kondigen Animal Crossing officieel aan

Met een gezellige teaser-video.

Vorige week hadden we het er al over: Animal Crossing-LEGO. En hoewel het toen alleen om geruchten ging, is de samenwerking nu officieel aangekondigd. Via Twitter/X heeft Nintendo een video geplaatst als teaser voor wat we ongeveer kunnen verwachten:

In de video is nog niet heel veel te zien, behalve de minifigures waar al geruchten over rondgingen. We weten dus nog niks over de sets zelf, behalve dat het er dan eindelijk aan zit te komen. Het lijkt een veilige aanname dat de twee partijen, Nintendo en LEGO, de set voor de komende feestdagen in de winkels willen hebben. En hoewel het zonnetje nog steeds schijnt, zal dat dus niet heel lang meer duren.

De prijslijst zoals deze is gepost door LEGO-fansite Brick Fanatics.

Nu is het de vraag of we bij Tom Nook een lening moeten afsluiten om de sets te bemachtigen.

