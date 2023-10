Nieuwe DLC voor Dredge aangekondigd: The Pale Reach

Wéér nieuwe content in aantocht voor deze huiveringwekkende indiegame!

Nog geen week geleden zeiden we dat het team achter Dredge nieuwe content leek te teasen. En wat blijkt? Team17 en Black Salt Games hebben absoluut niet stilgezeten! Vandaag hebben ze namelijk wederom betaalde DLC aangekondigd voor de sinistere indiegame: The Pale Reach.

Wat weten we tot nu toe over deze uitbreiding? Uit de trailer blijkt dat er een heel nieuw gebied aan de game wordt toegevoegd, gevuld met verraderlijke ijskappen. Dredge kennende houden ook hier zich vele angstaanjagende zeedieren schuil. Je zult speciale uitrusting nodig hebben om deze wateren te kunnen trotseren en je buit binnen te halen. In dit nieuwe gebied zijn maar liefst 11 nieuwe vis- en krabsoorten te vinden, evenals de sporen van een verloren expeditie. Ga jij uitvogelen wat er met deze ongelukkige mensen is gebeurd?

Lang hoeven we in ieder geval niet meer te wachten. The Pale Reach is namelijk vanaf 16 november verkrijgbaar en zal € 5,99 gaan kosten. Het zou de tweede uitbreiding voor Dredge moeten zijn, maar nu The Iron Rig is uitgesteld tot volgend jaar, zal The Pale Reach eerder uitkomen. Wat ons betreft: wij zijn allang blij dat we toch snel weer nieuwe content krijgen. Zo duurt het wachten op The Iron Rig toch wat minder lang.

Het team achter Dredge heeft dit jaar flink de handen uit de mouwen gestoken. Dit jaar zijn er drie gratis updates geweest voor de lugubere fishing-sim, die allemaal nieuwe features toevoegden. De laatste daarvan is slechts enkele weken geleden uitgekomen.