[Review] EA SPORTS FC 24 – Een divisie omhoog

Is dit de langverwachte upgrade voor dé voetbalgame op de Nintendo Switch?

De afgelopen jaren bracht EA onder de naam FIFA voetbalgames uit op de Nintendo Switch. Na FIFA 18, wat tevens de eerste op de Switch was, is er amper een nieuwe versie verschenen. Tenzij je alle Legacy Editions meetelt, maar die Legacy Editions waren puur diezelfde oude games maar dan met de tenue- en selectie-updates. Sinds dit jaar mag EA de FIFA-naam niet meer gebruiken vanwege misgelopen onderhandelingen. Om die reden heet de nieuwe voetbalgame EA SPORTS FC 24. De Switch-versie zou een enorme upgrade hebben gehad en nu zelfs op dezelfde engine draaien als op de andere consoles. Lees in onze review of EA SPORTS FC 24 de te kopen voetbalgame is.

Alle modi beschikbaar

De grootste verbetering van EA SPORTS FC 24 is dat alle modi beschikbaar zijn. Eerder was dat op de Switch niet het geval. Hierdoor zijn er een hoop nieuwigheden voor de fans. Zo is Ultimate Team gelijk aan Ultimate Team op andere platforms en is Volta Football voor het eerst beschikbaar. Vooral dat Ultimate Team eindelijk alle verbetering ook in de Switch-versie heeft is mooi meegenomen. Al blijft het wel beperkter doordat de transfermarkt specifiek voor elk apparaat is. Dat betekent dat de PlayStation en Switch ieder een eigen transfermarkt hebben. Wat natuurlijk als gevolg heeft dat er veel minder aanbod is op de Switch-versie. De vorige FIFA-edities waren niet best, waardoor nog weinig mensen op de Switch de nieuwste voetbalgame kopen. Hopelijk komen er de komende tijd nog vele spelers bij, want dat zal de transfermarkt een stuk leuker maken.

Ik noemde het net al: Volta Football. Volta Football is straatvoetbal. Je kan onder andere kiezen uit Volta-Battles die je solo of coöp speelt of partijgames in tijdelijke Arcade-toernooien. Het is een stuk creatiever dan het traditionele voetbal, wat het gelijk een perfecte toevoeging maakt. De Switch is uitermate geschikt voor zulke korte potjes. Van begin tot eind blijven de wedstrijden spannend. Hier heb ik me meer mee vermaakt dan ik op voorhand had verwacht. Omdat ik nog geen ervaring had met Volta op andere platforms, was de gehele modus gloednieuw voor mij. Sinds ik deze game speel wissel ik regelmatig mijn potjes voetbal met Volta af en ik verwacht dat in de toekomst zeker te blijven doen.

Performance

De hoogste verwachtingen had ik toch wel voor de performance. Na jaren van amper updates, is dit het moment voor een visuele upgrade. De framerate is daardoor de verkeerde kant op gegaan. Ik was bang dat de verlaging van 60fps naar 30fps goed voelbaar zou zijn, maar het valt mee. Ook op 30fps blijft de game goed speelbaar. Ja, het is op sommige momenten merkbaar dat het minder vloeiend is maar het is vooral voelbaar als je recent een voetbalgame op 60fps gespeeld hebt.

Weliswaar zijn de spelers herkenbaar, maar het is vrij simpel. Hieraan merk je goed dat het op de Switch draait met verouderde hardware. Het publiek is generiek en echt niet mooi. Dat valt enorm op wanneer er ingezoomd wordt op het publiek of als je net wat beter kijkt naar het publiek tijdens het spelen. Heel erg maakt het gelukkig niet uit, want het is de gameplay waar het om draait in een game als dit. Toch zou het mooi zijn als in een volgende versie het visueel wat mooier is.

Over de gameplay heb ik niets te klagen. Het werkt uitstekend en intuïtief; precies zoals je het wilt hebben. Ik heb in het begin veel gehad aan de uitleg van de besturing om alle trucjes door te krijgen. Het is zeker aan te raden om dat te spelen als je nog niet veel ervaring hebt met voetbalgames. Voor de veteranen onder ons is het niet verplicht om de uitleg door te spelen. Je kan zelf kiezen welke modus je gaat spelen zonder beperkingen. Ook het niveau en vele andere dingen zijn instelbaar om zo het precies goed in te stellen wat voor jou werkt. Keuzes zat en dat is echt een pluspunt.

Carrière en online

Naast de al genoemde modi valt er nog zoveel meer te beleven. Zo kan je in spelerscarrière jouw reis maken door de wereld van het profvoetbal als speler. Dit vond ik een goede manier om weer alle kneepjes van het vak door te krijgen. Mocht je nou meer de managerskant willen proberen, dan is er de modus managerscarrière. Daarin leid je jouw club en is het doel natuurlijk een grote prijs. Persoonlijk ben ik meer van de losse potjes waar je zelf jouw regels kan instellen. Echter wist het managersvak me over te halen om ook daar progressie te boeken. Voor de losse potje is de modus aftrap handig. Daarmee kan je heel snel in een potje komen met de regels die jij wil. Als je wil kan je ook makkelijk een Joy-Con aan een vriend geven en zo samen een potje spelen. Ideaal voor als je ergens bent en samen wil voetballen op de Switch.

Online heeft geen cross-play, wat zeer spijtig is. Cross-play houdt in dat je met spelers van andere platforms kan spelen. Zonder cross-play, wat hier dus het geval is, zit je vast aan de mensen die op de Switch EA SPORTS FC 24 hebben. Daardoor zijn er een stuk minder mensen beschikbaar om tegen te spelen. Net als met de transfermarkt is het te hopen dat de groep mensen met deze game snel groter wordt.

Conclusie

EA SPORTS FC 24 is al met al een stap in de juiste richting. Natuurlijk blijft de game beter op andere platforms, maar als je een realistische voetbalgame voor de Switch zoekt dan is dit de game om te kopen. Er zijn vele nieuwe modi, waaronder Volta Football, om je mee te vermaken. De performance is goed genoeg om lekker te voetballen zonder gekke haperingen. Wat wil je nog meer? Verbeterpunten zijn er zeker, maar vergeleken bij wat we hadden op de Switch is dit echt een goede game. Concluderend is het een aankoop waard voor de voetbalfans onder ons en voor wie zin heeft in een potje digitaal voetballen.

+ Vele modi

+ Goede gameplay

+ Performance is goed

+ Vele aanpassingsmogelijkheden – Visueel kan beter

– Blijft op 30fps steken

– Geen cross-play



DN-score: 7,5