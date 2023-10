Switch versie Borderlands 3 krijgt launchtrailer

Het derde deel van deze populaire looter-shooter is eindelijk ook op de Switch!

Het is zover, Borderlands 3 is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. Met het eerste deel en de Handsome Collection betekent dat dat nu alle Borderlands games op de Switch verschenen zijn. En dat moet natuurlijk even gevierd worden. Daarom heeft 2K even een launch trailer online gezet, die nog even goed de gameplay van Borderlands 3 in het zonnetje zet. Die trailer kun je hieronder bekijken.

Borderlands 3 is een actie RPG-shooter van Gearbox die oorspronkelijk uitkwam in 2019. De titel kwam toen naar de PlayStation 4, Xbox One en Windows. De versie die nu naar de Switch komt heet de “Ultimate Edition” en belooft de ultieme Borderlands-ervaring te zijn. Deze bestaat uit de basisgame, alle DLC, alle bonuspakketten, en de “Designers Cut” en “Directors Cut”. In de game volg je het verhaal van vier nieuwe Vault Hunters. Deze vier ultieme schatzoekers krijgen te maken met een stel “streamers” die hun powers en cult gebruiken om mayhem te zaaien. Ga solo of met een vriend dit gevecht aan, waarbij je verschillende werelden doorkuist, de nodige dodelijke vijanden uitschakelt en natuurlijk zoveel mogelijk buit verzamelt. Elk personage heeft ook uitgebreide skills en aanpassingsmogelijkheden.