[Sfeerimpressie] Dutch Game Awards – een Hollands feestje!

De Dutch Game Awards vonden deze week plaats. Benieuwd naar de winnaars?

Deze week waren we namens Daily Nintendo aanwezig bij de feestelijke uitreiking van de Dutch Game Awards, gericht op games met een Nederlands tintje. Het evenement vond plaats bij het Instituut voor Beeld & Geluid in Hilversum. Ben jij benieuwd welke games er in de verschillende categorieën gewonnen hebben?

De sfeer

De organisatie had merkbaar moeite gestoken in de aankleding en de sfeer. Bij binnenkomst werden we hartelijk ontvangen en mochten wij direct aansluiten bij de borrel. Een fijn moment om mogelijke winnaars en andere genodigden te spreken. Ik heb zelf echter lange tijd gesproken met twee medewerkers van Snapchat. De avond is namelijk niet alleen interessant voor de gamewereld, maar ook voor allerlei techbedrijven. Gamemakers bedenken compleet nieuwe manieren om technologie in te zetten. Denk aan het creëren van een spelwereld of aan de technische uitdagingen die komen kijken bij een grote online multiplayergame. Genoeg reden voor bedrijven die niet echt iets met games doen om aan te haken bij dit evenement. Daarnaast werd de avond vergezeld met toffe beats, die soms ook wel hun inspiratie hadden uit videogames. Ik dacht af en toe een Nintendo remix te horen. Donkey Kong en Mario leken bijvoorbeeld stiekem voorbij te komen.

Na deze gezellige borrel werden we stipt om zeven uur verzocht om naar de grote zaal te gaan. Het was namelijk tijd voor de uitreiking van de Dutch Game Awards!

De winnaars!

De show werd erg leuk gepresenteerd en het enthousiasme was groot. Bij iedere categorie kwamen alle genomineerde games ook steeds kort voorbij. Zo konden de makers hard juichen als hun game voorbij kwam. Het was erg gaaf om mee te maken. De allereerste award voor beste innovatie werd uitgereikt door de minister van Cultuur en Media, Gunay Uslu. Hieronder een opsomming van alle awards en de winnaars:

Best Innovation – Secret Shuffle (Adriaan de Jongh & Friends)

Best Audio – Isonzo (BlackMill Games)

Best Debut Game – Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Best Technology – Marvel’s Spider-Man Remastered PC (Nixxes Software)

Best Art – Mail Time (appelmoes games)

Best Game Design – Secret Shuffle (Adriaan de Jongh & Friends)

Best Student Game – Iron Line (Team Trainwreck)

Best Applied Game – Klankkr8 (Game Tailors)

Na deze awards volgden er nog een aantal uitreikingen, waar het niet zozeer ging om een game. Zo was er de Awesome Achievement Award voor Deloryan Games. Zij weten met hun games over paarden een groot publiek te bereiken, terwijl ze eigenlijk maar een kleine studio zijn. Verder kreeg Esmée van ’t Hoff de Inclusion Award voor het toegankelijker maken van het genre ‘cozy games’. De Best Studio Award ging naar Triumph Studios en Angie Smets kreeg de Career Achievement Award. Zij maakt na 20 jaar de overstap van Guerilla naar PlayStation Studios. Na deze uitreiking was het tijd voor de allerlaatste prijs, namelijk die van beste game.

Best Game – Age of Wonders 4 (Triumph Studios)

Tot slot mochten alle winnaars op het podium komen voor een grote groepsfoto. De groep was echter zo groot dat een deel van het podium het bijna begaf.

Conclusie

Ik heb ontzettend genoten van de Dutch Game Awards, ook al voelde het soms een beetje als een feestje voor bekenden. Dat maakte de winnende games natuurlijk niet minder interessant. Het is mooi om te zien dat games van Nederlandse bodem zoveel aandacht krijgen. Dat is voor veel van deze games ook dik verdiend. Mail Time bijvoorbeeld viel mij in positieve zin op, maar het lijkt mij ook heel leuk om Secret Shuffle een keer te proberen. De organisatie van deze avond krijgt van mij trouwens een dikke pluim. Ik hoop dat de Dutch Game Awards volgend jaar weer net zo groots georganiseerd gaat worden als deze editie.