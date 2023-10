Gordian Quest komt deze maand nog naar de Switch

Eind oktober kunnen we met deze deckbuilding RPG aan de slag.

Uitgever Modus Games en ontwikkelaar Mixed Realms hebben aangekondigd dat Gordian Quest naar de Switch komt. Deze deckbuilding RPG kwam oorspronkelijk vorig jaar naar Steam. De game werd daar goed ontvangen, en is nu dus onderweg naar de Switch. Vanaf 26 oktober zullen we met roguelite titel aan de slag kunnen. Om dit aan te kondigen is er tevens een trailer vrijgegeven. Deze kun je hieronder bekijken.

Gordian Quest is een Deckbuilding RPG die zich afspeelt in Wrendia, een wereld waar monsters en dieven de dienst uitmaken. Dit land moet gered worden, en jij bent de enige die daarvoor kan zorgen. Geinspireerd op old-school RPG’s zoals Ultima en D&D kies je een groep mensen, elk met hun eigen vaardigheden en kaarten. Leid ze door deze verloren wereld heen, met een episch verhaal waarin je heftige keuzes zult moeten maken. Kun jij Wrendia een nieuw tijdperk inleiden? Of is alles echt verloren?