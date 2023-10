[Hands-on] Broken Roads – een game met realistische trekjes

Broken Roads kan een 'hit or miss' game worden. Wat denk jij?

Broken Roads is zo’n game die op Gamescom eigenlijk niet goed tot z’n recht komt. Daarbij had ontwikkelaar Drop Bear Bytes geen goede afgesloten plek en een matige koptelefoon. Een combinatie van factoren die de speelbaarheid voor mij wel flink in de weg zaten. Is de game daarmee ook meteen afgeschreven?

Lange (toffe) introductie

De ontwikkelaar liet mij vooral beelden en omgevingen zien in plaats van dat ik ook daadwerkelijk zelf aan de slag kon. Al mocht ik wel starten met de game. Je moest namelijk een half psychologisch onderzoek ondergaan. In Broken Roads wordt de gameplay namelijk gebaseerd op het zogenoemde ‘Moral Compass’. Het lijkt op vragenlijsten die je vast online wel eens hebt ingevuld over wat voor soort persoon je bent. Vanwege de tijd koos ik vaak snel mijn antwoorden. Normaal gesproken is het de bedoeling dat je hier wat langer voor gaat zitten. Uiteindelijk vond de game mijn persoonlijkheid passen bij het humanisme en het utilitarisme. Naast deze twee stromingen was het ook nog mogelijk om bij het machiavellisme of het nihilisme te horen. Het is een originele toevoeging, want meestal houden games het bij ‘goed’ of ‘slecht’. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Red Dead Redemption. Daar wordt het verhaal mede bepaald door de goede of slechte keuzes die je maakt.

In Broken Roads wordt dus vooraf al bepaald wat voor type persoon je in de game zult zijn. Dit heeft volgens de ontwikkelaars ook zijn weerslag op dialogen en andere verhalende elementen uit de game. Helaas kreeg ik dat niet echt goed te zien. We sprongen namelijk een stukje verder in het verhaal, waarbij ik een heel klein stukje gameplay mocht uitproberen.

Nog wat werk aan de winkel, maar ook iets bijzonders

Ik weet niet wat het is, maar tijdens Gamescom kwam ik vrij vaak nog wat fouten tegen in games. Gelukkig zijn het meestal games die nog in ontwikkeling zijn. Ook bij Broken Roads zorgde ik voor verbazing bij de makers. Het enige stukje gameplay wat ik mocht spelen ging over het leren schieten met een pistool. Helaas werkte dat niet zo goed. Ik moest richten op een aantal doelen, maar het lukte niet om een schot af te vuren. De makers startte de game nog eens opnieuw op en voerden ter plekke nog wat code in, maar tevergeefs. Uiteraard waren ze wel blij met het vinden van deze fout.

Na deze echte hands-on ervaring, namen de makers de controller weer over. Ze lieten mij nog wat omgevingen en korte stukjes dialoog zien. Ik kon echter nog steeds niet goed bepalen waar Broken Roads nu eigenlijk over gaat. Er wordt veel gepraat in de game, waarbij je vaak zelf ook antwoorden moet kiezen op vragen die gesteld worden. Toch kan ik nu niet vertellen wat het doel is van de game. Wel weet ik dat alles zo authentiek mogelijk is ontworpen. De verschillende locaties zijn gebaseerd op plaatsen in Australië. Er is zelfs een samenwerking met de oorspronkelijke inwoners, de Aboriginals. De ontwikkelaars mogen hierdoor ook locaties en culturele gewoonten, gebruiken in de game. Het was een erg bijzonder element wat bij mij is blijven hangen.

Broken Roads kan een leuke titel worden

De game heeft veel potentie. Vooral het Moral Compass-element vind ik een erg originele en leuke toevoeging. Daarnaast is het bijzonder dat de locaties uit Broken Roads gebaseerd zijn op plekken in Australië. Weliswaar met een eigen sausje, maar toch. Jammer genoeg heb ik vrij weinig van de game kunnen spelen en kwam er nog een grote bug aan het licht. Toch geloof ik dat de game een kans verdiend op 14 november. Dan verschijnt Broken Roads namelijk op de Nintendo Switch. Ben jij ook benieuwd wat voor moreel persoon er in jou schuilt?