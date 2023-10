Launch trailer Detective Pikachu Returns

Deze koffiedrinkende Pikachu is klaar voor een nieuw avontuur!

Detective Pikachu is terug! Deze koffiedrinkende Pikachu maakte in 2018 zijn debut op de 3DS, en alhoewel een vervolg al snel werd aangekondigd heeft het nog best even geduurd voordat deze er was. Maar nu is die er! Nu zijn er al veel video’s verschenen naar aanleiding van de release (zo kun je hier bijvoorbeeld een re-cap bekijken) maar om de release te vieren is er natuurlijk ook een launch trailer online gezet. Deze kun je hieronder bekijken.

In Detective Pikachu Returns los je diverse mysteries op in Rhyme City. In deze stad leven Pokémon en mensen naast elkaar. Het is hier dat we het verhaal volgen van een stoere en koffie drinkende Pikachu. Deze Pikachu heeft een zelfverzekerde houding en praat als een man van middelbare leeftijd, maar toch weet hij zijn sympathieke charme te behouden. Samen met je partner Tim los je diverse verschillende zaken op met behulp van de vele Pokémon en mensen die in Ryme City wonen.