Nickelodeon All-Star Brawl 2 onthult Azula van Avatar: the Last Airbender

Azula gooit haar blauwe vuurkrachten in de strijd

Over iets minder dan een maand is het dan eindelijk zover. Dan kunnen we weer knokken met onze favoriete Nickelodeon karakters. De afgelopen weken heeft uitgever GameMill Entertainment ons al lekker gemaakt met diverse trailers en korte karakterdemonstraties. Vandaag gooien ze daar nog even een flinke schep bovenop en kondigen ze een compleet nieuw karakter aan! Het gaat om Azula, één van Aang’s beruchte vijanden uit Avatar: the Last Airbender. Het personage is onthuld middels een korte trailer die je hieronder kunt bekijken. In de trailer zien we hoe Azula gebruik maakt van zowel haar blauwe vuur als haar bliksemkrachten, die we natuurlijk kennen uit de serie. Bekijk de trailer hieronder:

Nickelodeon All-Star Brawl 2 is een vervolg op het in 2021 verschenen Nickelodeon All-Star Brawl. De game bevat alle karakters uit het eerste deel, maar ook compleet nieuwe toevoegingen. Zo kun je in dit deel ook vechten met Jimmy Neutron en zijn arsenaal aan gadgets. Tevens zijn dit keer bijvoorbeeld ook Octo van SpongeBob en van de Turtles Donnatello en Raphael van de partij. Net als in Super Smash bevat ook deze game talloze knotsgekke items waarmee je het leven van je tegenstanders zuur kan maken. De game is zowel offline als online speelbaar met vier mensen tegelijk. Online is hij ook speelbaar met Crossplay, waardoor je ook kunt vechten tegen spelers met een PlayStation, Xbox of PC.

Kun jij ook niet wachten om op 3 november jouw favoriete Nickelodeon karakters uit de ring te smashen? Laat het ons weten in de reacties!